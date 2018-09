Tecnologia: estudantes incluem aplicativos para o Enem nas ferramentas de estudo

Confira lista de cinco apps para estudar e se manter informado

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que têm mais dificuldade para se concentrar na hora dos estudos provavelmente dirão que os smartphones estão entre os principais inimigos dos estudantes e pré-vestibulandos. Em 2017, mais de 175 bilhões de aplicativos foram baixados segundo estudo realizado pela App Annie, companhia estadunidense de informações e dados do mercado de aplicativos. O Brasil integra o top five dos países com maior número de consumidores, atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos.

A facilidade para se distrair está entre os motivos que podem levar as ferramentas a serem consideradas verdadeiras vilãs dos estudos caso o uso seja feito de forma descontrolada. Por outro lado, é fato que podem também serem grandes aliadas da aprovação no Enem e no vestibular. Estudante do primeiro semestre de Química, Luana Nascimento Barbosa Souza lembra que “os aplicativos ajudaram muito a ter mais agilidade porque, quanto mais questões eu fazia, mais rápido eu consegui resolver na hora do Enem”.

Com apenas 18, a estudante da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) comenta que os apps do Enem foram fundamentais para mensurar o seu desempenho e regular o tempo gasto em cada exercício. “O tempo é mais curto na prova. É preciso pensar mais rápido, então resolver bastante questões e fazer simulados ajuda muito”, aconselha Nascimento.

Durante a preparação, Luana também recebeu recomendações dos amigos sobre os melhores aplicativos, principais funcionalidades, versões pagas e gratuitas. “São disponibilizadas várias questões do Enem e dos vestibulares, de provas diferentes. A medida em que acertamos, os nossos pontos são contabilizados. É legal já que podemos ver como está o nosso desempenho”, complementa a universitária.

Para auxiliar o estudante a conseguir a aprovação, confira abaixo a lista de cinco aplicativos para o Enem:

Enem 2018

Antes de iniciar qualquer planejamento, coletar as informações diretamente da fonte é fundamental para não se perder no cronograma. O aplicativo do Enem foi lançado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) exclusivamente para consulta de informações: disponibiliza cronograma, mural de avisos, notícias com informações atualizadas. Caso o estudante tenha participado das edições anteriores, é possível consultar a nota e visualizar o espelho de redação.

Sistemas operacionais: Android e IOS.

Me Salva!

O aplicativo Me Salva! tem diversas funcionalidades: curso online, curso pré-Enem, reforço escolar para o ensino médio e ainda fornece questões para estudantes que desejam aplicar os conhecimentos adquiridos com a teoria das disciplinas. O aplicativo também dispõe de videoaulas para os vestibulandos, que podem ser assistidas online ou offline. Além disso, o app Me Salva também disponibiliza conteúdo de nível superior para as áreas de Engenharia, Ciências da Saúde, Medicina e Negócios.

Sistemas operacionais: Android e IOS.

AppProva

O AppProva permite a resolução de questões do Enem a partir de provas disponibilizadas online, com a possibilidade de cronometrar o tempo de resolução das questões no próprio aplicativo. Os estudantes também têm acesso aos simulados exclusivos com correção TRI – o mesmo critério adotado nas provas do Enem.

Sistemas operacionais: Android e IOS.

Geekie Games Enem

O aplicativo Geekie Games Enem é gratuito e possui um acervo de aulas online que trata sobre Química, Matemática, Física, Biologia, História, Geografia, Português, Sociologia, Filosofia e Redação. O estudante pode personalizar o cronograma de estudo; com os simulados, o usuário pode verificar quais conteúdos tem mais dificuldade, criar listas de assuntos para estudar e revisar.

Sistemas operacionais: Android e IOS.

Enem 2017 Simulado Gabaritando

O app Gabaritando Enem 2018 compila uma série de funções em uma só plataforma: videoaulas, conteúdos e simulados que são totalmente gratuitos. São disponibilizados conteúdos e resumos sobre os principais temas abordados nas questões; exercícios são variados e separados por disciplinas; tokens, que desbloqueiam exercícios didáticos. O participante Enem pode personalizar o conteúdo, criar plano de estudos, fazer o seu cronograma, entre outras coisas.

Sistemas operacionais: Android e IOS.

