Enem pode ser a porta de entrada para uma faculdade no exterior

Portugal foi a primeiro país a aceitar a nota do Enem em suas instituições

Considerado o maior exame educacional do país e uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também é aceito em algumas instituições de ensino no exterior. E, embora o Ministério da Educação só tenha convênio oficial com Portugal, universidades de outros países, como França, Irlanda, Reino Unido e Canadá, também utilizam as notas do Enem em seus processos seletivos.

Foi depois de uma alteração na legislação portuguesa, que permitiu que as universidades criassem processos seletivos para estrangeiros, que a Universidade de Coimbra, em 2014, se tornou a primeira instituição de fora do país a utilizar o exame como forma de seleção para brasileiros. Desde então, várias instituições firmaram acordo com o Inep a fim de aproveitar os resultados do Enem para ingresso de brasileiros em suas graduações. Hoje, o exame é critério de seleção em 31 instituições portuguesas.

Para conseguir uma vaga em uma universidade portuguesa de ponta, as notas exigidas são consideradas baixas se comparadas com as do Brasil. Aqui, por exemplo, para cursar Direito, é preciso, pelo menos, uma média de 700. Para Portugal, a média mínima exigida é de 600 pontos.

O que é necessário para se estudar lá fora com a nota do Enem?

Para quem pretende se candidatar a uma vaga no ensino superior no exterior, a primeira dica é estar informado sobre os prazos e a documentação exigida, pois costuma ser diferente da do Brasil. Algumas universidades solicitam documentos extras, como carta de recomendação, redações e exame de proficiência em inglês. Outra dúvida que surge é como funciona caso o estudante brasileiro tenho dupla cidadania. E a verdade é que isso pode atrapalhar. Nesses casos, o aluno deixa de ser tratado como estrangeiro, podendo haver uma exigência por notas mais altas.

Mesmo que você não consiga a pontuação suficiente para ingressar em uma universidade pública ou estudar em uma instituição no exterior, muitas alternativas existem aqui no Brasil.

