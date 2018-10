Correntistas do Banco do Brasil poderão pagar IPTU 2018 em plataformas digitais

A Prefeitura de Macapá, visando facilitar e incentivar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), fez um convênio com o Banco do Brasil para que os débitos referentes ao imposto sejam pagos nas plataformas do banco (aplicativos, terminais de autoatendimento e computador). A partir desta sexta-feira, 26, mais de 28 mil correntistas do Bando do Brasil no município de Macapá já terão essa opção disponível para pagamento do IPTU.

O secretário de Finanças, Jesus Vidal, explica que esse é um projeto piloto para que, em 2019, correntistas de outros bancos também possam ter a facilidade de pagar seus débitos. “O objetivo é que o munícipe pague seus débitos do IPTU sem precisar entrar no site da prefeitura para retirar o código de barra para então pagar o imposto. Essa é uma forma de incentivo e de desburocratizar o pagamento”, explica.

A opção já está disponível nas plataformas por meio da aplicação, denominada “Lista de Débitos”. O cliente Banco do Brasil poderá acessar a funcionalidade nos Terminais de Autoatendimento, na Internet ou no aplicativo BB do seu celular: Opção: Pagamento – > Sem Código de Barras – > Lista de Débitos – > Consulta/Pagamento.

O correntista terá acesso à lista dos débitos detalhados vinculados ao seu CPF. Neste momento, o cliente deve selecionar o débito, confirmar as informações e realizar o pagamento. O contribuinte com dívidas junto à Prefeitura de Macapá receberá notificações no aplicativo BB, na sua caixa postal, no computador e no autoatendimento sobre os débitos do IPTU 2018. A intenção é estender esse serviço para outros impostos a partir desse projeto piloto.

Adryany Magalhães

Foto: Max Renê