Papai Noel dos Correios – Plantão neste sábado para adoção de cartas e recebimento de presentes

A agência central dos Correios em Macapá, abre neste sábado (30), das 8h às 12h, somente para atender a campanha Papai Noel dos Correios. As cartas estarão disponíveis para adoção e os coordenadores estarão a postos para o recebimento dos presentes trazidos pelos padrinhos. Este ano a campanha completa 30 anos. São muitos anos de histórias emocionantes contadas ao Bom Velhinho. Venha adotar uma carta! Seja você, o Noel!

Funcionamento da campanha

A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog da campanha.

Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pelos Correios para que, posteriormente, a estatal realize a distribuição. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.

As datas, locais e horários da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 podem variar em cada Estado. Todas as informações sobre esta corrente de solidariedade poderão ser obtidas no blog, no endereço http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios, que estará disponível a partir do lançamento da campanha.

Serviço

Plantão da campanha Papai Noel dos Correios

Data: 30/11/2019

Horário: das 8h às 12h

Local: Agência Central dos Correios de Macapá – Av.: Coriolano Jucá, 125 – Centro

