Prefeitura de Rio Branco distribui 15 mil mudas de graça para arborizar cidade

Uma cidade mais verde, bonita e saudável. Com esse objetivo, a prefeitura de Rio Branco, no Acre, lançou esta semana uma campanha para sensibilizar e mobilizar a população para melhorar a qualidade do ambiente com arborização e paisagismo.

A ação, chamada de Desafio Verde, vai distribuir gratuitamente 15 mil mudas, de quase 50 espécies de plantas ornamentais, frutíferas e medicinais.

Interessados em participar da iniciativa devem procurar um dos oito pontos de entrega disponíveis no site da prefeitura e apresentar um documento de identidade. No local, um técnico vai passar orientações sobre as plantas.

Cada pessoa poderá pegar um kit com até três mudas e um quilo de composto orgânico para preparar a terra onde vão ser plantadas.

Dez participantes do Desafio Verde vão ser premiados com uma Rosa do Deserto. Para concorrer, é necessário fazer uma publicação do processo de plantação das mudas, usar a hasgtag #desafioverde e curtir as páginas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Prefeitura de Rio Branco, no Facebook e Instagram.

O sorteio será feito, na página do Facebook da Secretaria, ao vivo, dia 9 de dezembro.

