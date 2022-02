Ao lado de Orbán na Hungria, Bolsonaro diz que destruição da Amazônia “não existe”

O presidente mentiu mais uma vez sobre a Floresta Amazônica: “Nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento”

Em declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, Jair Bolsonaro (PL) divulgou, mais uma vez, informações falsas sobre a Floresta Amazônica. Na Hungria, o Presidente da República também falou que o Brasil não destrói a Amazônia.

Antes de se reunir com o líder de extrema-direita, o chefe do Executivo brasileiro conversou com o presidente do país, János Áder. Durante a reunião, Bolsonaro disse que “ele se focou muito mais na questão ambiental”.

“Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento, coisa que não vejo nos países da Europa como um todo”, alegou o presidente.

A informação, no entanto, é falsa. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o desmatamento na Amazônia em 2021 foi o maior em 10 anos. De acordo com os números do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), uma área de 10.362 km² foi destruída em no ano passado, patamar 29% maior do que em 2020.

“Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe“, destacou Bolsonaro.

O desmatamento e o descaso com o meio ambiente estão entre as principais críticas dos opositores ao Governo Bolsonaro. Para o presidente, esse tipo de ataque é uma “desinformação”, que “passa para o lado de um ataque à nossa economia que vem obviamente em grande parte do agronegócio”.

