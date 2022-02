Projeto “Floresta de Afuá” beneficiou agroextrativistas com apoio a bioeconomia dos produtos da floresta

A iniciativa da cooperativa Ouro Verde teve apoio da Embrapa Amapá

Agroextrativistas dos assentamentos Araramam e Charapucu no município de Afuá, localizado no estuário amazônico (ponto de encontro entre o rio e o mar, entre o Amapá e Pará), participaram de capacitação em manejo de espécies oleaginosas, intercâmbio entre empreendedoras e gestão de negócios da sociobiodiversidade, por meio do “Projeto Floresta de Afuá – geradora de renda e dignidade”.

A iniciativa da cooperativa Ouro Verde, financiada pelo Projeto Bem Diverso por meio de edital público, contou com a parceria da Embrapa Amapá na elaboração do projeto, planejamento das atividades e realização do evento de troca de experiências. As ações do projeto “Floresta do Afuá” envolveram diretamente 50 famílias que atuam no manejo e comercialização de produtos florestais, com destaque para açaí e óleos de patauá, andiroba e pracaxi.

O objetivo geral foi a valorização dos recursos naturais das florestas por meio da estruturação de cadeias produtivas de açaí, patauá, murumuru e andiroba nos projetos de assentamento agroextrativista do Araramam e Charapucu. De acordo com o portfólio do projeto, os recursos foram aplicados em oficinas de manejo de espécies oleaginosas, cooperativismo e políticas públicas, monitoração e preenchimento de fichas de produção, estruturação da comunicação, e intercâmbio de saberes com outras comunidades do Amapá e oficina de biocosméticos. Esta última atividade foi coordenada pela pesquisadora Ana Cláudia Lira Guedes e analista Walter Paixão, com a oficina de sabonetes e pomadas produzidos com óleos de andiroba e pracaxi no laboratório da Embrapa.

“O intercâmbio da cooperativa Ouro Verde foi a oportunidade de interagir e conhecer os produtos comercializados por outras cooperativas e associações, isso gerou uma troca de experiências e muito aprendizado”, cita o relatório da diretora da cooperativa e coordenadora do projeto, Meriana Santos da Costa.

A pesquisador da Embrapa, Ana Euler, ressaltou que o apoio ao fortalecimento da cooperativa Ouro Verde foi resultado do programa de formação de jovens extrativistas das comunidades do Afuá desenvolvido em parceria com o Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais deste município, ambas as iniciativas financiadas pelo projeto Bem Diverso. Foram ofertados diversos módulos temáticos abrangendo políticas públicas para agricultura familiar, merenda escolar, saúde, educação, enfrentamento à Covid-19 e inclusão digital. Na oportunidade, a diretora da Ouro Verde, Meriana Santos da Costa, também participou da capacitação e, em articulação com os demais diretores da entidade, obtiveram apoio da Embrapa para analisar amostras de óleo de patauá e orientação para adotar boas práticas na extração a fim de obter óleo de qualidade compatível aos mercados de fitocosméticos e farmacêutico. No documento de conclusão do projeto “Floresta de Afuá” consta que através do Projeto Bem Diverso da Embrapa, a Ouro Verde se fortaleceu para novas oportunidades de vendas de diversos produtos, seja para empresas ou governo municipal por meio de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

