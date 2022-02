Sobe para 105 o número de mortos em Petrópolis; bombeiros continuam buscas

Cerca de 500 profissionais estão em atuação; não há como mensurar o número exato de desaparecidos

O número de mortos por conta da tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, subiu para 105 na manhã desta quinta-feira (17). A tempestade que aconteceu na última terça (15) causou deslizamentos de terra, inundações e alagamentos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), não há como mensurar o número exato de desaparecidos. Cerca de 500 profissionais estão atuando no local para resgatar pessoas atingidas e identificar corpos de vítimas.

Enquanto 24 moradores da região foram resgatados com vida, pelo menos 134 ainda são procurados. Até o momento, 8 crianças estão entre as vítimas fatais. O governador do estado Cláudio Castro (PL) se encontra no município, que decretou estado de calamidade.

Ao lado do prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo (PSB), o governador aponta que esta “foi a pior chuva desde 1932. Realmente, foram 240 milímetros em coisa de duas horas. Foi uma chuva altamente extraordinária“. Em seis horas, choveu mais que o esperado para o mês de fevereiro inteiro.

