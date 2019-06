Receita Federal abre inscrições para concurso nesta terça-feira (25)

Ao todo, são 48 vagas para peritos distribuídas entre as delegacias da capital baiana, Itabuna e Aracaju

A alfândega da Receita Federal do Brasil em Salvador vai abrir inscrições para concurso público nesta terça-feira (25). Ao todo, são 48 vagas para peritos distribuídas entre as delegacias da capital baiana, Itabuna e Aracaju.

Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente, no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Salvador, localizada à Avenida da França s/nº, térreo, Comércio até o dia 16 de julho. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 17h.

As oportunidades são para as áreas de conhecimento de: Engenharia Elétrica/ Eletrônica (6); Informática e Telecomunicações (4); Engenharia Mecânica (5); Engenharia Química (5); Química (4); Engenharia de Petróleo e Gás Natural (4); Engenharia – Especialização em Têxteis (2); Geologia (2); Engenharia Agronômica (2); Engenharia/ Arqueação (8); Engenharia/ Petróleo e Gás Natural (1); Arqueação (3) e Informática e Telecomunicações (2).

Mais informações podem ser conferidas no edital do certame.

Via iBahia