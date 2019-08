Inteligência Artificial ajuda recrutadores no processo seletivo, entenda

Robôs ajudam profissionais a selecionar currículos

Com os avanços tecnológicos em todas as áreas da vida, os profissionais que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho precisam, acima de tudo, ter um bom currículo e, além disso, um currículo online. Isso porque os profissionais de recursos humanos estão, cada vez mais, inserindo tecnologias no processo de seleção.

Atualmente, a leitura e análise de um CV online já pode ser feita através de inteligência artificial. Diversas opções de softwares, robôs e algoritmos ajudam recrutadores nas fases iniciais dos processos seletivos a encontrar o candidato que melhor se enquadre no perfil buscado, de forma rápida e eficiente. O Linkedin é um dos pioneiros na otimização dos currículos online.

Profissionais devem utilizar palavras-chave de acordo com suas especificações ou cargo, pois assim, podem ser encontrados de forma mais breve. O Robot Vera, utilizada pela Stafory, uma startup russa, é um exemplo de recrutamento e contratação de mão de obra através do auxílio da inteligência artificial. Esse suporte tecnológico facilita bastante o trabalho de seleção de grande volume de candidatos.

Confira algumas dicas de como otimizar o seu currículo online para esse novo tipo de seleção:

Saiba escolher as palavras no CV: a análise é feita com base no texto escrito. Por conta disso, é importante dominar o uso correto da linguagem. Especificar de forma clara e concisa, as informações, cargo pretendido, habilidades, idiomas e formação acadêmica. A inteligência artificial determinará se o currículo é valido através de informações específicas, palavras-chave e de acordo com a descrição da vaga e os critérios do recrutados.

Tenha um currículo simples e direto: construa um CV com as informações necessárias, sem fugir do foco principal. Exponha as qualificações conforme as necessidades da vaga pretendida. O uso de imagens, fontes diferenciadas e outros elementos podem prejudicar no momento da leitura do software.

Tenha um currículo claro, que seja lido tanto por robôs, quanto por humanos: a clareza nas informações é fundamental, seja no campo tecnológico ou não. Ter um currículo que seja de fácil entendimento, que tenha uma leitura agradável, com informações organizadas e bem estruturado é o diferencial.

Qualificações: buscar cada vez mais se qualificar, não somente na sua área de atuação, mas nas áreas correlacionadas com ela. Cursos de idioma, uma segunda graduação, pós-graduação e afins. Para isso, você pode contar com o Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo educacional do país que oferece bolsas de estudos com até 70% de descontos nas mensalidades. Acesse o site do programa e confira as oportunidades. É gratuito!

Agência Educa Mais Brasil

