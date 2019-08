Sexta-feira tem Roda de Samba e outros sons com Dom Eládio, Banda Academia e convidadas

A democracia do samba permite a mistura com outros ritmos sem perder a pureza do estilo musical que é marca do Brasil. É esta a proposta do show “Dom Eládio na Roda de Samba e Outros Sons”, que vai agitar a cidade nesta sexta-feira, 30 de agosto. Dom Eládio será acompanhado pela Banda Academia e para mesclar o tempero, está confirmada a participação especial de Hanna Paulino, Helô Mellem e Carol Carvalho. O show será no espaço do Norte das Águas, na beira do rio Amazonas, Complexo Marlindo Serrano.

Eládio Conceição nasceu no Pará, onde, aos 14 anos, iniciou a carreira na banda musical do Colégio do Carmo, que se profissionalizou, e passou a ser chamada de A Batuca, e tinha em sua formação o hoje nacionalmente conhecido, Alberto Moreno. Dom Eládio fez parte de grupos de samba até ser convidado por Herivelton Martins, para fazer parte dos intérpretes da recém fundada Arco Íris, que entrou com pé quente e ganhou o carnaval neste ano. Passou por outras escolas do Pará, até que em 1991 chegou em Macapá, passando a formar o time de intérpretes de Maracatu da Favela, chegando à Piratas Estilizados como intérprete oficial.

Para o Norte das Águas, Dom Eládio preparou um espetáculo especial, à altura da clientela cativa das sextas-feiras e para abrir as portas da casa com categoria para um público novo. Para isso, o artista chamou a Banda Academia, formada por Beto Sete Cordas, no violão 7 cordas; Gabriel Pinheiro e Igor Preto, no cavaquinho; Dadá, contrabaixo; Jader Patrese, percussão e peças; Noel, no surdo; Mestre Mistura, pandeiro; Fábio fumaça, bateria; e Ruam, na flauta. Todos músicos profissionais, que formam esta banda desde 2009.

Para completar a noite, Dom Eládio convidou um trio de artistas amapaenses que está fazendo grande sucesso em seus estilos, Hanna Paulino, Helô Mellem e Carol Carvalho, que farão uma luxuosa participação, deixando o show diversificado, mas sem sair do contexto do samba. No final, uma grande roda de samba será formada para tocar e cantar sucessos dos grandes carnavais. “Será uma noite de realização profissional, com artistas renomados, público qualificado, e em um lugar que hoje é um grande espaço cultural, que é o bar e restaurante Norte das Águas”, antecipa dom Eládio.

Serviços:

Show “Dom Eládio na Roda de Samba e Outros Sons”

Data: 30 de agosto

Local: Bar e Restaurante Norte das Águas

Hora: 22h

Informações e mesas: 98135-3625

Mariléia Maciel

