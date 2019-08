Myrtô Ribal-Rilos, autora da Guiana Francesa, é convidada especial da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Aliança Francesa de Belém, em parceria com a Secult, é responsável pela programação com a convidada, especialista em culturas crioulas. Palestra será na próxima quinta-feira (29), às 17h, na Arena Multivozes (Hangar)

Myrtô Ribal-Rilos, autora da Guiana Francesa, apresentará na próxima quinta-feira (29), às 17h, na Arena Multivozes, a palestra “Mulheres e poder da transmissão dos saberes em sociedades amazônicas e no Grande Caribe, a partir do livro Pierra”, em programação da 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. A entrada é gratuita. Ribal-Rilos é doutora em sociedades crioulas do Caribe e da Guiana e as culturas desses espaços e os modos de transmissão do conhecimento constituem seus temas favoritos de ficção. Apoio: Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Direção de Assuntos Culturais (DAC-Guyane) – Ministério da Cultura da França, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Na obra Pierra, que será abordada na palestra, a personagem-título abre os olhos e descobre que está em um hospital. A sua última lembrança é de uma explosão em Basse-Terre, capital da ilha de Guadalupe – território ultramarino da França no Caribe. Dos vulcões de Guadalupe à Martinica e à Amazônia da Guiana, as culturas crioulas e africanas se misturam nessa fascinante história de vidas e décadas de história, baseada nesse valor supremo: a transmissão de saberes para as novas gerações.

A programação será mediada pela diretora da AF Belém, Maiwenn Le Nedellec, com tradução de Joanna Troufflard. A diretora enfatiza a conexão entre a temática das pesquisas e obras de Myrtô Ribal-Rilos e o conceito da nova feira. “Com essa mudança conceitual deste que é um dos maiores eventos de literatura do Brasil, pensamos em colaborar com uma autora que traz as vozes dos povos africanos no nosso continente e dos povos crioulos da Amazônia franco-guianense”, explica Le Nedellec.

Programação extra

Em parceria com o curso de Letras-Francês, da Universidade Federal do Pará (UFPA), a autora também fará a palestra “Entre duas línguas maternas: o desafio de literariedade em espaço amazônico e caribenho”, dia 02/09, às 17h, na Sala 13 do PPGL-UFPA, com tradução para o português. O evento é destinado aos pesquisadores e interessados nas áreas de linguística, literatura, antropologia e afins. No mesmo local, nos dias 03 e 04/09, de 14h30 às 16h, a autora vai ministrar atelier de escrita literária, somente em francês. E para finalizar, dias 05 e 06/09, de 18h às 21h, na sede da AF Belém, ela ministrará a oficina “Raconter une histoire, son histoire (le conte, les mémoires)” – recomendada para os níveis independente e avançado.

AF na Feira do Livro

A Aliança Francesa integra a programação da 23ª edição da Feira com stand no grande salão do Hangar e programação pedagógica com aulas experimentais abertas a todos, ministradas por professores da instituição. Será ofertado ao visitante um caderno para aprendizado dos primeiros conteúdos do curso de língua francesa, como por exemplo, se apresentar à alguém, falando nome, idade e profissão, além de nacionalidades e dizer onde você mora, e também os números. Ao final da feira, aqueles que realizarem matrícula para o primeiro nível vão concorrer a uma bolsa integral para estudar em 2020. O stand também tem livros em francês para doação.

Serviço

Myrtô Ribal-Rilos na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: 29/08/2019

Hora: 17h

Local: Arena Multivozes – Hangar

Informações: (91) 3224-3998 / WhatsApp (91) 98443-8252

Data/horário Local Programação 29/08 – 17h Entrada gratuita Hangar/Arena Multivozes Palestra “Mulheres e poder da transmissão dos saberes em sociedades amazônicas e no Grande Caribe, a partir da obra ‘Pierra’” Em francês com tradução para o português 02/09 – 16h30 às 18h30 Entrada gratuita Sala 13 do PPGL-UFPA Palestra “Entre duas línguas maternas: o desafio de literariedade em espaço amazônico e caribenho”

Em francês com tradução para o português 03 e 04/09 – 14h30 à 16h Entrada gratuita Sala 13 do PPGL-UFPA Atelier de escrita literária com alunos da graduação do curso de Letras-Francês/UFPA Em francês 05 e 06/09 – 18h às 21h R$20,00 (Vale certificado)

AF Belém (sala de reunião) Atelier de escrita literária com Myrtô Ribal-Rilos (Níveis B1 e B2) “Conte uma história, sua história (o conto, as memórias)” Em francês

