Interdistrital 2019: Tracajatuba receberá seletiva neste fim de semana

A bola irá rolar neste fim de semana no distrito de São Joaquim do Pacuí, mais precisamente na comunidade de Tracajatuba, distante 163 quilômetros de Macapá. É lá que ocorrerá a seletiva da 43ª edição do Torneio Interdistrital, considerada uma das mais importantes competições do futebol amador do estado

Os jogos iniciarão no sábado, 31, a partir das 13h, e domingo, 1º de setembro, às 8h. A bola rolará com partidas nas categorias masculina e feminina. São esperados mais de 400 atletas e dirigentes das equipes, além de um grande número de torcedores. Anananzal, Campina de São Benedito, Dois Irmãos, Ramal Satiro, São Luiz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Salamito, Vila do Damasio São Francisco do Alto, Tracajatuba I, II, III e Vila do Gordo confirmaram presença.

O Interdistrital promete movimentar a localidade, já que os empreendedores aproveitam para faturar com a venda de churrasquinhos, chopp, cervejas e refrigerantes. A disputa é organizada pela Prefeitura de Macapá, por meio da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), que inclui anualmente a programação esportiva no calendário de eventos.

A gestora da Comel, Naldima Flexa, explica que as equipes de Tracajatuba sempre figuram entre os finalistas na decisão, que ocorre na capital. Ano passado, o PSV, de Tracajatuba, foi campeã no feminino e vice no masculino. “Os times se reorganizaram e montaram as equipes de maneira que sempre algum deles é finalista na decisão. Será uma grande seletiva”, disse.

A seletiva irá premiar os vencedores com R$ 1 mil para o campeão e R$ 700,00 ao vice, em cada modalidade. O recurso ajuda as equipes com as despesas na fase final, prevista para ocorrer em outubro.

Jonhwene Silva

Curtir isso: Curtir Carregando...