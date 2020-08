Dicas para fazer apostas combinadas no futebol

As apostas combinadas podem ser uma boa alternativa para quem aposta em partidas de futebol

Como todos nós sabemos, o futebol é o esporte mais popular entre aqueles que fazem apostas esportivas no Brasil. E a maioria dos apostadores brasileiros costuma preferir as, chamadas, “apostas simples”. Esse tipo de aposta é a mais fácil de se fazer entre todas. Basicamente, o apostador deve escolher uma partida de futebol e tentar prever o resultado dela. Contudo, existe outro tipo de aposta, um pouco mais arriscada, que pode valer a pena ser feita em partidas de futebol. É a chamada “aposta combinada”. No texto a seguir nós, da Betsonly, falaremos um pouco mais sobre esse tipo de aposta e te daremos algumas dicas úteis para conseguir lucrar com as apostas combinas. A Betsonly é um dos maiores sites sobre apostas esportivas do mundo. Lá você encontra tudo sobre apostas em futebol e bônus de apostas. Betsonly é o lugar para quem quer saber mais sobre apostas esportivas.

As apostas combinas são um tipo de aposta múltipla. Nas apostas múltiplas, você irá apostar em mais de um prognóstico ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que você planeje fazer três apostas simples em três partidas diferentes de futebol. Em uma aposta múltipla ao invés de fazer essas três apostas separadas, você as faria juntas como se fossem uma aposta única. Mas qual a vantagem disso? Você deve estar se perguntando. A vantagem é que nas apostas múltiplas as odds são multiplicadas umas pelas outras. Vamos supor que você faça uma aposta múltipla simples de 10 reais em três partidas com odds de 1.75, 2.25 e 3.50, respectivamente. Nesse caso você estará apostando em uma odd de 13.78 (1.75×2.25×3.50). E em caso de vitória você levará para casa pouco mais de 137 reais. Ou seja, muito mais do que você ganharia se apostasse o mesmo valor em apostas simples. É claro que nem tudo são flores. Acertar três prognósticos é muito mais difícil que acertar apenas um e nas apostas múltiplas simples você só ganha se acertar todos os prognósticos da aposta. Por isso, esse tipo de aposta é mais arriscada que uma aposta simples. Mas é ai que entram as apostas combinadas.

Nas apostas combinadas você não precisa acertar todos os prognósticos de uma aposta múltipla. Acertando apenas algumas você já pode levar algum dinheiro para casa. Isso vai depender do tipo de aposta combinada que você fizer. Ou seja, as apostas combinadas são menos arriscadas que as apostas múltiplas simples. Contudo, eles também rendem menos dinheiro em caso de vitória. Na verdade, as apostas combinadas são um meio do caminho, digamos assim. Mais arricadas e, também, mais recompensadoras dos que as apostas simples e menos arriscadas e, também, menos recompensadoras do que as apostas múltiplas simples.

Mas ai você deve estar se perguntando: Como faço para ganhar em apostas múltiplas e combinadas? Primeiro, esse não é um tipo de aposta muito recomendada para novatos. Portanto, se você nunca apostou na vida ou se começou a apostar agora é melhor que você primeiro faça apostas simples. Segundo, nas apostas múltipas (tanto simples quanto combinadas) é importante ter moderação e, muitas vezes, ser conservador. Por exemplo, se você faz uma aposta múltipla de três partidas é melhor escolher partidas em que existe um favorito claro. Isso multiplicará, bastante, suas chances de vitória. E mais, como nas apostas múltiplas as odds são multiplicadas, mesmo que as odds dos favoritos sejam baixas (como normalmente são) você ainda tem a chance de ganhar um bom dinheiro e bem mais do que você ganharia em uma aposta simples. Se você conhece bem os times e a liga em que está apostando, você pode também encontrar partidas interessantes em que o favorito não seja (em sua opinião) tão favorito assim e, dessa forma, conseguir odds melhores.

Essas foram algumas informações e dicas sobre apostas múltiplas e combinadas. Esperamos que vocês tenham gostado e que sejam úteis para vocês como apostadores.

