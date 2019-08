Festival Saborear Amapá apresenta 17 receitas em panificação e confeitaria

O festival aguarda um público de 4 mil visitantes para divulgar as novidades nos segmentos da panificação e confeitaria no estado

Denyse Quintas

O Sebrae promove a 3ª Edição do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria. O evento apresenta 17 receitas inéditas, na sede da instituição em Macapá, nos dias 5 e 6 de setembro, (quinta e sexta-feira), respectivamente, das 16h às 22h. A porção para cada degustação custa o valor de R$ 7 reais. A programação cultural conta com a participação dos cantores de MPB e MPA, João Amorim e Brenda Melo.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, o festival surgiu diante da falta de divulgação aos trabalhos de panificação e confeitaria no Amapá; de acordo com ela, segmentos importantes que merecem atenção, incentivo e valorização dos produtos que movimentam a economia local.

“O festival divulga as empresas, apresenta os produtos, gera entretenimento e aquece a economia nos setores da indústria da panificação, comércio de produtos da panificação e serviços. Queremos lançar no mercado, principalmente, as cake designers, que enfrentam dificuldades por não terem pontos comerciais e acabam realizando pequenos negócios em casa e atendem por encomenda”, disse a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo.

Festival

O evento apresenta novas receitas nos segmentos de panificação e cake designers; realiza a comercialização de produtos; gera um aumento do portfólio de clientes, aos empresários atendidos pelo Projeto do Sebrae Cadeia do Trigo – Panificação e Confeitaria; e oferece por preços acessíveis ao público visitante, oficinas adulto e infantil, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Casa do Sorveteiro e Empresa O Moinho, na produção de tortas, pizzas e cookies.

Segundo a gestora do Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria, Renê Barbosa, o Festival Saborear Amapá, é uma demanda do público empresarial de panificação e confeitaria, que há algum tempo solicita eventos que promovam as empresas e produtos, pois consideram que no circuito de feiras e eventos que ocorrem na gastronomia, não há essa representatividade no setor.

Parceiros

O Sebrae, por meio do Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria, conta com a pareceria das empresas O Moinho e Casa do Sorveteiro, bem como as instituições, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Associação dos Panificadores de Macapá e Santana (Aspams) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AP).

Expositores

A 3ª Edição do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria, conta com a participação das empresas Panificadora Nossa Senhora de Nazaré; Delícias da Juju; Jamaira Bolos Decorados; Maria Brigadeiro; Doce de Mãe; Padaria Doce Mel; Panificadora Quero +; Pão da Vida; Panificadora Nossa Senhora de Fátima; Lelly Cake; Padaria Cristiane; Lica Cordeiro; Emily Cake; Cunha’s Bolos E Doces; Panificadora Carol; Madame Boleira; Ohana e O Moinho. A coordenação é da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae – Comércio e Serviço (UAC-CS/Sebrae/AP).

Pratos e Receitas

Panificadora Nossa Senhora de Nazaré

Chef: Joenes (Magrão)

Prato: Pastelão de pizza + pasteizinhos de goiabada

Receita: Pastelão recheado com calabresa e pasteizinhos de goiabada

Responsável: Leandro Oliveira

Delícias da Juju

Chef: Dalva Suelen L. Frazão

Prato: Bolinho de maniçoba

Receita: Massa de arroz, farinha de trigo, recheio de maniçoba e empanado com farinha de mandioca

Jamaira Bolos Decorados

Chef: Jamaira Dias Reis

Prato: Bolo Duo Delícia

Receita: Massa amanteigada de leite e chocolate, cobertura de ninho com brigadeiro de chocolate

Maria Brigadeiro Por Johanna Queiroz

Chef: Johanna Queiroz

Prato: Brigadeiro de ameixa com castanhas de caju caramelizadas

Receita: Ameixa e castanhas de caju caramelizadas

Doce de Mãe

Chef: Keyla Rocha

Prato: Combo: cake prestígio de mãe e torta delícia de frango.

Receita: Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro de coco; Pão artesanal com recheio de frango, requeijão e ervas finas

Padaria Doce Mel

Chef: Everaldo Moraes

Prato: Beirute

Receita: Pão sírio artesanal servido com contrafilé estralado na manteiga de garrafa, ovos, fatias de bacon servidas com mini salada de folhas verdes e tomates

Panificadora Quero +

Chef: Igor Campelo

Prato: Combo da quero

Receita: Pão de queijo com carne de sol desfiada ao creme de alho. Pão de queijo com doce de leite caseiro

Pão da Vida

Chef:Paulo Borges e Rômulo Passos

Prato: Casadinho regional

Receita: Bolinhos de batata com recheio de carne seca acebolada e camarão regional ao 4 queijos

Panificadora Nossa Senhora de Fátima

Chef: Nonato

Prato: Folhado amapaense

receita: Massa folhada, camarão regional, tucupi e catupiry

Lelly Cake

Chef: Lelly

Prato: Delícia de frutas vermelhas

Receita: Geleia caseira de frutas vermelhas, com morango, amora, mirtilo e framboesa, mousse de brigadeiro de 4 leites e massa de bolo chiffon de leite

Padaria Cristiane

Chef: Christiane e Ieda

Prato: Combo de pastéis

Receita: Pastel salgado de carne, calabresa e catupiry. Pastel doce recheado com banana frita, queijo e doce de leite

Lica Cordeiro

Chef: Lica Cordeiro

Prato: Cookies

Receita: Cupuaçu com castanhas. Amendoim e chocolate. Paçoca e nozes

Emily Cake

Chef: Emily Côrtes

Prato: Milk shake fantasia

Receita: Milk shake de chocolate meio amargo com chantilly

Cunha’s Bolos E Doces

Chef: Caroline de Oliveira Cunha

Prato: Doce Pastel

Receita: Massa de leite ninho com um toque de leite de moça e recheio de brigadeiro; prestígio; nutella e ovomaltine

Panificadora Carol

Chef: Rogério da Costa

Prato: Empadas recheadas com vatapá e maniçoba.

Receita: Massa de empada recheada com maniçoba e vatapá com camarão

Madame Boleira

Chef: Carolina Jucá

Prato: Manjar da madame

Receita: Brigadeiro de canela com doce da moça, morangos e brownie

Ohana

Chef: Synthia Ohana

Prato: Combo Ohana

Receita: Pão, queijo, alface, bacon, carne moída e cebola roxa, e chopps de iogurte

