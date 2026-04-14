Governo do Amapá lança Festival Internacional de Cinema com foco no audiovisual local

O lançamento do Equinocial acontece no próximo sábado, no cinema Movieland, em Macapá.

Por Lucas Mota

O Governo do Amapá realiza, no dia 18 de abril, no cinema Movieland, o lançamento do Equinocial – Festival Internacional de Cinema do Amapá, iniciativa que propõe um novo formato de fomento ao audiovisual, com programação continuada ao longo de 2026 e ações integradas de formação, exibição e difusão cultural.

Mais do que um evento pontual, o Equinocial se estrutura como um ciclo ampliado que reúne mostras audiovisuais, atividades formativas, articulação entre profissionais do setor e iniciativas de valorização da produção local. A proposta busca consolidar o Amapá como território ativo no cenário audiovisual, ampliando a visibilidade das obras e fortalecendo o intercâmbio cultural, inclusive com a região transfronteiriça.

Durante o lançamento, será realizada a certificação de reconhecimento de trajetória de profissionais que contribuem para o desenvolvimento do audiovisual amapaense. Na mesma data, também serão divulgadas, por meio do Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais (SEIIC), as orientações para inscrição de filmes no festival, garantindo acesso público e transparente ao processo.

Com proposta curatorial baseada em eixos temáticos, o festival reúne diferentes linguagens, como documentários, ficções, videoclipes e produções experimentais, promovendo o diálogo entre narrativas que abordam territórios, identidades, memórias e modos de vida.

As inscrições para o festival são gratuitas e contemplam obras finalizadas ou em desenvolvimento, com possibilidade de integração em ações educativas na rede estadual de ensino, ampliando o alcance do audiovisual como ferramenta pedagógica.

Programação:

Lançamento do festival, abertura das inscrições e certificação – 18/04/2026

Início da programação geral – 18/04/2026

Período de inscrições – 20/04 a 10/05

Curadoria – maio

Mostras audiovisuais – maio a setembro

Ações formativas (mensais) – maio a setembro

Exibições nos municípios (Caravana Gestão Cultural na Estrada) – maio a setembro

Votação do público – maio a setembro

Encerramento, mostra dos premiados e premiação – equinócio de setembro

Com atividades concentradas em Macapá e possibilidade de expansão para outros municípios, o festival reforça o compromisso do Governo do Estado com a cultura, a inovação e a valorização das narrativas amazônicas.

Agência de Notícias do Amapá

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