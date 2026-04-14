Governo do Amapá lança edital para seleção de propostas do projeto ‘Carrinhos de Oportunidades’

Certame é voltado a Organizações da Sociedade Civil para a fabricação de 300 unidades padronizadas e kits de boas práticas para empreendedores ambulantes.

Por João Clésio

O Governo do Estado lançou na segunda-feira, 13, o Edital de Chamamento Público para a seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas na execução do projeto “Carrinhos de Oportunidades”. A iniciativa abrange os 16 municípios do Amapá, com a meta de construir 300 unidades padronizadas e fornecer kits de boas práticas a empreendedores ambulantes de alimentos e bebidas.

ACESSE O EDITAL AQUI

O objetivo do edital é selecionar a proposta que apresente a melhor estrutura para que os trabalhadores possam desenvolver suas atividades e gerar renda em eventos coordenados ou apoiados pelo Estado, tanto na capital quanto no interior.

Inscrições

O prazo para o recebimento das propostas é de 30 dias, a contar da data de publicação do edital. Os documentos podem ser entregues de forma presencial no prédio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), das 8h às 14h. O endereço é Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 556, bairro Central, em Macapá.

No formato on-line, as propostas devem ser encaminhadas para o e-mail sete@amapa.gov.br, em arquivo único no formato PDF.

“É importante reforçar a necessidade de as organizações interessadas observarem atentamente o edital, os pré-requisitos, prazos e especificações técnicas. É uma proposta para atender à demanda dos vendedores ambulantes durante os eventos, principalmente os organizados pelo Estado”, destacou o secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Marcelino Flexa.

Distribuição das unidades

Os 300 carrinhos serão distribuídos da seguinte forma:

Macapá: 50 unidades;

Laranjal do Jari, Oiapoque e Santana: 40 unidades (cada);

Tartarugalzinho: 20 unidades;

Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Mazagão, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Serra do Navio e Vitória do Jari: 10 unidades (cada).



Os recursos para a execução do projeto serão transferidos por meio de Termo de Fomento, mediante parceria celebrada com o Governo do Estado.

Agência de Notícias do Amapá

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