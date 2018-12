Vai procurar emprego em 2019? Saiba como se preparar desde já

Especialistas apontam o pontos mais importantes (e as principais falhas) na hora de buscar vagas e fazer contatos

Com as festas de fim de ano e as férias coletivas nas empresas, o mês de dezembro não costuma ser a melhor época para encontrar um novo emprego. Quem pretende intensificar as buscas em 2019, porém, já pode (e deve) começar a se preparar e traçar planos para o período.

Para entender que fatores merecem atenção dos profissionais que procuram colocação ou recolocação no mercado de trabalho no próximo ano, Época NEGÓCIOS conversou com dois consultores de carreira e recrutamento. Segundo eles, os preparativos para encontrar uma nova posição vão muito além de atualizar o currículo – e muitas vezes passam despercebidos pelos candidatos.

O que esperar do mercado (e o que ele espera de você)

De forma geral, a expectativa para a geração e a oferta de empregos em 2019 é positiva. Um dos fatores para isso, segundo Ricardo Basaglia, diretor geral da consultoria de recrutamento Page Personnel, é a tendência de que empresas que reduziram de tamanho e cortaram postos durante a crise voltem a crescer gradativamente. Isso, porém, não significa que as vagas serão as mesmas de antes.

“O mercado nunca volta com a mesma configuração; seja porque as empresas aprenderam a ser mais eficientes com menos gente, ou porque a inovação tecnológica impactou, de alguma maneira, as áreas”, diz Basaglia. Segundo ele, é importante ter flexibilidade na hora de analisar as características das vagas e as empresas em potencial. “É uma questão de entender os problemas que as empresas precisam resolver e como você pode contribuir para isso.”

A análise também deve envolver a definição de objetivos e planos, que devem ser constantemente revistos e podem nortear melhor a busca. “Você constantemente precisa estar preparado para transições, independentemente de estar ou não empregado”, destaca Irene Azevedo, diretora de transição de carreira da consultoria Lee Hecht Harrison (LHH). “Conhecer suas próprias realizações, aspirações e seus motivadores possibilita criar um plano de ação.”

Veja mais no Época Negócios