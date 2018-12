Férias: Dicas para viajar com segurança

Mais um ano está acabando e o mês de dezembro é marcado pelas festas de Natal e Ano-novo no mundo todo. É nessa época que muitas famílias saem de férias, em viagens ou até mesmo em passeios curtos para aproveitar a virada do ano.

De acordo com a Escola Nacional de Seguros, os riscos de acidentes são mais altos nessa época do ano, principalmente nas rodovias, onde o fluxo de veículos tende aumentar.

Pensando nisso, Sérgio Ehrlich, diretor de operações da Gocil Segurança e Multisserviços – empresa especializada na área de segurança privada há mais de 33 anos – dá dicas simples e preventivas para viajar com segurança no fim do ano e aproveitar cada momento sem correr riscos.

Antes de viajar

– Verifique se os documentos estão em ordem. Se for de carro, certifique-se de que a carteira de habilitação está em dia;

– Ao sair de casa, deixe as luzes apagadas para não chamar a atenção dos criminosos. Também é importante se certificar que as portas e janelas estejam trancadas;

– Peça para algum vizinho ou parente dar uma olhada na casa sempre que puder, pois assim, ele te acionará quando suspeitar de algo;

– Procure saber as localidades de pontos de emergência no caminho da viagem, pois se algo acontecer, saberá aonde recorrer…

