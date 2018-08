Bebê a bordo: veja dicas de como viajar com crianças

Claudio Nogueira

Se ser mãe é padecer no paraíso, viajar com as crianças não é infernal como muitos acreditam. Fazer turismo com os filhos, além de fortalecer os laços de família, é uma forma de garantir aos pequenos novas experiências e uma formação mais completa como ser humano, convivendo com as adversidades e com a diversidade das culturas ao redor do planeta.

Para conversar sobre a dor e a delícia de passear com crianças, o EXTRA convidou a jornalista Paula Fiorito, do instagram @timtimpelomundo e os professores Declev Reynier e Ana Catarina Portugal, do blog Turista Profissional, para um bate-papo ao vivo, transmitido pelo Facebook do Extra na manhã desta segunda-feira (20).

Veja na íntegra no site do Extra