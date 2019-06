Disneyland Paris apresenta novo espetáculo do Rei Leão

Aproveite para explorar mais de 40 atrações oferecidas pelo Disneyland Park e pelo Walt Disney Studios Park!

Para quem for visitar a Europa entre junho e setembro, uma ótima oportunidade de entretenimento é visitar a Disneyland Paris, que fica aproximadamente a 45 km da capital Francesa.Prepare-se para reviver a nostalgia de duas lendas da Disney,O Rei Leão e O livro da selva, durante uma temporada totalmente reformulada, de 30 de junho a 22 de setembro.

Na Disneyland Paris esteja preparado para viver momentos emblemáticos de O Rei Leão como se nunca os tivesse vivido antes. Mergulhe em um show de palco novo, exclusivo do mundo, agitando e balançando ao som de batidas de bateria e ritmos hipnóticos...e pular, balançar e rugir como uma tribo de cantores, dançarinos e acrobatas vestidos como Rafiki, Simba, Timon, Pumba, Nala, Mufasa e Scar brilhantemente trazem os famosos hinos do Pride Rock à vida diante dos seus olhos.

Aproveite para explorar mais de 40 atrações oferecidas pelo Disneyland Park e pelo Walt Disney Studios Park! Passeando pela vila temática da disney, conheça pessoalmente os personagens que fizeram parte de sua infância, os heróis e vilões dos últimos 50 anos..de Mickey e Minnie a Goofy, Capitão Gancho, Jack Sparrow e Belle. Ahhh.. não esqueça sua câmera.

Dica de reserva! Adquira os ingressos com antecedência e garanta até 30% de descontos em acomodações e estacionamento. Verifique o que os pacotes de ingressos oferecem, tais como acessos para 1, 2 ou 3 parques, número de dias de visita e se o traslado e as refeições estão incluídos no pacote. Não deixe de especificar a quantidade de visitantes adultos e a quantidade de crianças pois são fatores que modificam o valor do pacote.