As passagens aéreas mais baratas para viajar no Natal e no Ano Novo

Deixou para planejar a viagem entre o Natal e o Réveillon de última hora? Esta pesquisa pode ajudar a encontrar os melhores preços

Júlia Lewgoy

São Paulo – Quer viajar entre o Natal e o Ano Novo, mas deixou para planejar a viagem de última hora? O site buscador de viagens Skyscanner selecionou os voos nacionais com o melhor custo-benefício para viajar nesse período, partindo de São Paulo.

Com menos de um mês de antecedência, as passagens aéreas não estão baratas, mas ainda há opções de ida e volta a partir de 339 reais. A pesquisa foi feita por meio da ferramenta “Qualquer lugar”, que mostra os voos mais em conta no momento para a data desejada, não importa o destino. A seguir, confira o levantamento.

Natal

Ida em 22 de dezembro e volta em 25 de dezembro, partindo de São Paulo.

Destino Preço da passagem

Curitiba A partir de R$ 591

Rio de Janeiro A partir de R$ 632

Florianópolis A partir de R$ 638

Porto Seguro A partir de R$ 742

Joinville A partir de R$ 1.047

