Escolas públicas do Amapá recebem exposição Amazônidas, do fotógrafo Josimar Nascimento

A exposição conta com 16 fotografias que retratam a beleza da Amazônia e de seu povo, trazendo uma reflexão sobre a necessidade de preservar e valorizar o meio em que se vive.

Neste mês de dezembro, os alunos das escolas estaduais São Lázaro e Professor José Firmo do Nascimento, ambas em Macapá, receberam a exposição Amazônidas. E na próxima sexta-feira (16), a mostra estará na escola municipal Professora Raimunda da Silva Virgolino.

Durante o evento, o fotógrafo conversa com alunos e comunidade escolar sobre seu processo criativo e suas vivências na profissão. Os alunos se mostram atenciosos e curiosos sobre tudo que envolva a fotografia. Josimar diz que a exposição fotográfica é também uma forma de despertar o interesse para esta arte, além de aflorar emoções quando esses registros permitem ao observador, acessar suas memórias afetivas.

Mais do artista

Josimar Nascimento, mais conhecido pelo nome artístico Nascimento, nasceu em Santa Luzia, interior do Pará, mas vive em Macapá (AP) desde a infância.É pedagogo, graduado e pós graduado em Gestão e Docência no Ensino Superior e em Gestão Escolar e Políticas Educacionais. Iniciou sua trajetória fotográfica em 2010. Sua arte aborda temas como cotidiano urbano e rural, paisagismo, arquiteturas e o

lado simples da vida.

Saiba mais no instagram do artista @nascimentofotografo

Este projeto foi contemplado pelo Edital de Chamada

Pública N° 001/2020 – Secult – Circula Amapá – Convênio N° 887106/2019 com apoio da Oca Produções, Governo do Amapá, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Serviço

Exposição Amazônidas

Dia: 16 de dezembro | Sexta-feira

Horário: das 14h às 17h

Local: Escola Municipal Professora Raimunda da Silva Virgolino

Endereco: Rua Fernando Alves de Oliveira, 3091 – Novo Horizonte, Macapá – AP

Mary Paes

Assessoria de Imprensa

(96)98138-5712

