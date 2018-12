Agência espacial europeia libera belíssima foto do polo norte de Marte

Em plena época de Natal, quando é inverno no hemisfério norte da Terra e, por isso, as decorações natalinas acabam remetendo a muita neve, a ESA (agência espacial europeia) nos presenteou com uma imagem que mais parece um cartão de Natal vindo diretamente de Marte.

Ali, vemos a cratera Korolev, próxima ao polo norte marciano, capturada pelo orbitador Mars Express da ESA. A cratera tem 82 km de diâmetro e é cheia de gelo em seu interior, com 1,8 km de espessura. Seu nome é uma homenagem ao engenheiro de foguetes e designer de naves espaciais Sergei Korolev, que foi o arquiteto do programa espacial da União Soviética. Ele trabalhou nas primeiras missões para estudar Lua, Vênus e Marte na URSS, e também estava no programa Sputnik — que lançou à órbita da Terra o primeiro satélite artificial da história.

A missão Mars Express foi o primeiro empreendimento da ESA a outro planeta, com o orbitador sendo lançado em junho de 2003, entrando na órbita marciana no dia de Natal daquele ano. E, além desta belíssima imagem da cratera, a ESA também registrou a região usando o instrumento CaSSIS (Color and Stereo Surface Imaging System), capturando uma visão topográfica do local.

