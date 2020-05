Coalizão antipirataria derruba dois provedores de IPTV

Domínios ofereciam acesso a milhares de canais de forma ilegal

No ano passado, grandes empresas da indústria do cinema e dos programas de TV se uniram sob o nome Motion Picture Association of America (MPA) para agir contra sites e serviços piratas que violam seus direitos autorais.

Agora, o MPA lidera uma nova inciativa, chamada de Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). O projeto é uma coalizão global antipirataria que tem como objetivo encontrar e fechar plataformas que distribuem conteúdo protegido.

O foco atual da ACE são os provedores de IPTV ‘piratas’. Em uma ação recente, dois deles, o T.KO TV e DripTV, caíram após investidas jurídicas do grupo. Ambos ofereciam pacotes de assinatura que davam acesso a canais de TV pagos. Os preços são baixos, o que fazia com que os consumidores preferissem o serviço ao invés de versões legítimas.

A T.KO TV é bastante conhecida na internet por oferecer cerca de 3.200 canais por valores populares. A DripTV é bastante semelhante, oferecendo o mesmo serviço. Agora, os sites dos provedores exibem uma contagem regressiva com o logo da ACE antes de direcionar o usuário para um portal com detalhes sobre a operação antipirataria.

