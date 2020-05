Whatsapp terá ligações de vídeo com até 50 pessoas, diz site especializado

Novo recurso de chamadas será integrado ao Facebook

O Whatsapp será mais um aplicativo a oferecer ligações por videoconferência com grande número de usuários. A informação dada pelo site WABetaInfo diz que os adeptos da rede social poderão fazer chamadas com até 50 pessoas em breve através do Messenger Rooms, do Facebook. Vale lembrar que o Whatsapp pertence ao Facebook.

Segundo o site especializado, o recurso estará disponível inicialmente apenas para Whatsapp Web e no aplicativo para desktop. Mesmo quem não tem Facebook pode participar da chamada, através de um convite.

O recurso estará disponível no menu de ações (ícone do clipe), onde ficam funções como “tirar foto”, “enviar arquivo”, etc., com um ícone de câmera. No menu inicial, haverá também um atalho, na opção “criar sala”, que irá redirecionar o usuário para o Messenger.

Não há previsão de lançamento do recurso até o momento. De acordo com informações do WABetaInfo, a novidade também será integrada aos directs do Instagram.

Via iBahia

