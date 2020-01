SpaceX vai levar astronautas ao espaço até junho, diz Elon Musk

Guilherme Preta

Após teste bem-sucedido no último sábado, expectativa da empresa é fazer primeiro voo tripulado no segundo trimestre

No último sábado (18), a SpaceX realizou com sucesso o teste de sistema de escape da sua cápsula Crew Dragon. Pouco depois, o CEO da empresa Elon Musk foi a público dizer que o planejamento é enviar astronautas da Nasa para o espaço entre os meses de abril e junho. A missão Demo-2 é apenas um primeiro voo tripulado para testes, e a programação inicial é de que os astronautas da Nasa fiquem poucos dias na Estação Espacial Internacional.

“Estamos confiantes de que o hardware estará pronto no primeiro trimestre, provavelmente no final de fevereiro, mas até março. E achamos provável que o primeiro lançamento tripulado ocorra no segundo trimestre” afirmou Musk em entrevista à imprensa.

Veja também:

Presídio em Rio Branco registra fuga de 26 detentos

Movimentação de passageiros tem alta de 9,4% no Aeroporto de Macapá em 2019

O plano inicial da agência espacial americana era que os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley ficassem apenas algumas semanas na ISS, mas ela já está considerando deixá-los realizando pesquisas por mais tempo. “Se for uma duração mais longa, temos que ter algum treinamento adicional para que nossos astronautas estejam realmente preparados para fazer coisas que não planejávamos”, destacou Jim Bridenstine, administrador da Nasa.

Veja mais no Olhar Digital

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...