No Instagram, golpistas descobriram forma de ganhar dinheiro por banir pessoas

No Instagram, golpistas desenvolveram uma forma bem lucrativa de ganhar dinheiro, através de uma espécie de “banimento”. Por cerca de US$ 60 (cerca de R$ 300 pela conversão), alguns internautas serão banidos de qualquer conta do aplicativo que você escolher, seja amigo ou inimigo.

Além disso, muitas vezes os golpistas ganham ainda mais dinheiro , ajudando os usuários a recuperar o acesso às suas contas. O processo envolve o uso de uma conta verificada para personificar um alvo (seu nome, foto, biografia) e, em seguida, relatar como um imitador para fazer com que seja banido.

De acordo com o site Motherboard, usuários com quem conversaram também tiveram suas contas banidas por terem sido denunciadas por violar as políticas do Instagram sobre suicídio e automutilação, um tipo de conteúdo que a empresa tem tentado se tornar ainda mais ativo ao abordar nos últimos anos.

