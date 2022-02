Sebrae abre 132 vagas gratuitas para ME e EPP de Macapá e Santana no Programa Brasil Mais

Iniciativa tem objetivo de alavancar produtividade dos pequenos negócios, por meio de melhorias rápidas e de alto impacto, de forma que aumente faturamento e reduza custos

Louise Dias



Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, em parceria com o Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) promove quarto ciclo do Programa Brasil Mais para segmento de comércio e serviço. Inscrições gratuitas estão abertas até o dia 20 de março, pelo site Brasil Mais.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, pontua que o ingresso ao programa é totalmente gratuito. “Tanto a adesão, quanto aplicação da metodologia não tem custo para a empresa, no entanto, se ao longo do acompanhamento, forem identificadas soluções que necessitem de contratação de consultorias por exemplo, o Sebrae apoia o empresário com o pagamento de 90% da consultoria e a contrapartida dele será no máximo 10% do valor”, explica a diretora do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Brasil Mais

A empresa que realiza adesão recebe acompanhamento de um Agente Local de Inovação (ALI) pelo período de 4 meses. Durante o ciclo, é aplicada uma jornada de inovação, com as etapas de Problema/Solução/Implantação/Avaliação em situação que afeta diretamente o faturamento do negócio. Ao final, após a aplicação da metodologia, o objetivo é mensurar os resultados e consequentemente aumentar a produtividade da empresa.

A gestora do Programa Brasil Mais no Amapá, Kessya Barros, informa que as empresas que passaram pelos últimos ciclos de acompanhamento realizados tiveram em média aumento de 22,5% no faturamento e 39,6% na produtividade, graças ao cumprimento da jornada de inovação e ações realizadas em conjunto com os Agentes Locais de Inovação.

Metodologia

Por meio da aplicação de uma metodologia própria, as empresas participam de 9 encontros, no qual 6 encontros são individuais e 3 encontros são coletivos. Os encontros individuais podem acontecer no formato online ou presencial, de acordo com a escolha do empresário.

ALI

O Programa Agentes Locais de Inovação é desenvolvido, a partir de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Sebrae e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), com o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação nas micro e pequenas empresas, por meio de orientação proativa, gratuita, continuada e personalizada, e visa o aumento da produtividade dos pequenos negócios.

Prática

A jornada da inovação se divide em quatro etapas, são elas: problema, solução, implantação e avaliação. A empresa elege um problema para priorizar e assim, é trabalhado um sprint de inovação. Por meio de técnicas e ferramentas, é apresentado ao empresário uma nova forma de solucionar problemas, com foco no resultado almejado, que é aumentar o faturamento, reduzir os custos e incentivar uma cultura de inovação na empresa.

Coordenação

O Programa Brasil Mais é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro e pela analista técnica do Sebrae no Amapá, Késsya Barros.

Parceiros

Nas atividades do Programa Brasil Mais Competitivo, são parceiros Sebrae, Ministério da Economia – Governo Federal, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (Senai) e ABDI.

