MP-AP oferece capacitação em Justiça Restaurativa*

Nesta quarta-feira (16), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição (Nupia) e da Promotoria de Justiça de Defesa de Direitos Constitucionais, promoveu o evento de abertura do workshop de capacitação teórica e prática de “Justiça Restaurativa”.

O objetivo da capacitação é oferecer excelência e efetividade no atendimento à comunidade identificando as pessoas envolvidas num conflito, suas reais necessidades e responsabilidades através de métodos de solução consensual de conflitos.

O evento iniciou com a palestra sobre Justiça Restaurativa do coordenador do Nupia, promotor de Justiça Milton Ferreira, que na oportunidade resaltou a importância do evento.

“Esse é um momento muito importante para nós, estamos muito satisfeitos de ter sido acolhido na Promotoria. A Prática da abordagem restaurativa associada com outras técnicas possibilitam a solução consensual de conflitos, sem a intervenção do Poder Judiciário”, afirmou Milton Ferreira.

A capacitação ocorrerá no Complexo Cidadão do MP-AP, localizada na zona norte. O encerramento acontecerá no dia 23 de março.

