Lula mantém liderança com 40% das intenções de voto no primeiro turno, diz pesquisa

Em seguida estão Bolsonaro com 31%, e Sergio Moro com 9%; pesquisa entrevistou 3.000 pessoas

A pesquisa PoderData divulgou, nesta quarta-feira (16), mais um levantamento da corrida presidencial de 2022. Os dados mostram uma queda na diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) de 5 pontos percentuais em um mês.

Na pesquisa de hoje, Lula aparece com 40% e Bolsonaro com 31%. No levantamento de um mês atrás, o petista aparecia com 42% contra 28% do atual chefe do Executivo.

Leia mais: Na Rússia, Bolsonaro diz que Putin é uma “pessoa que busca a paz”

Em terceiro lugar está o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (Podemos), que apresenta 9%. Depois Ciro Gomes (PDT), com 4% das intenções de voto. Em seguida João Doria (PSDB) 3%. André Janones (2%), Alessandro Vieira (1%), e Rodrigo Pacheco (1%). Simone Tebet e Luiz Felipe D’Ávila não pontuaram.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 a 15 de fevereiro. 3.000 pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas por meio de ligações telefônicas. Foram ouvidas pessoas de 243 cidades dos 27 estados brasileiros.

