Prefeitura de Macapá promove 1° Torneio da Integração dos Conjuntos Habitacionais

O Município de Macapá promoveu o Torneio de Integração dos Conjuntos Habitacionais, na quinta-feira, 29, na Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá (Cepajob). O evento reuniu 20 equipes de futsal masculinas, na faixa etária entre 8 e 14 anos, dos residenciais São José, Açucena, Mucajá e Mestre Oscar. O objetivo foi fazer a integração entre os moradores dos habitacionais, coordenados pela prefeitura.

As categorias foram divididas em Sub 10, Sub 12 e Sub 14. O Mestre Oscar foi o vencedor da categoria Sub 10; Jardim Açucena foi campeão da Sub 12; e a final do Sub 14 ficou entre São José e Açucena. Mas, devido à chuva, essa parte da competição foi suspensa. Aproximadamente 200 crianças e jovens de todos os residenciais participaram do evento esportivo.

“Chegamos ao final do torneio com a sensação de dever cumprido e na certeza de que o trabalho técnico social desenvolvido dentro dos residenciais nos permite a possibilidade de garantir aos beneficiários mais qualidade de vida”, definiu o coordenador Adriano Correa.

Os troféus foram doados pela Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel). “Foi muito legal poder participar desse torneio, fazer novas amizades, e o melhor de tudo foi jogar bola, gostei muito”, enfatizou o jovem de 12 anos, Marcelo Santos.

Lilian Monteiro