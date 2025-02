Carnaval 2025: saiba o que abre e fecha nos serviços públicos e privados durante o feriado da folia no Amapá

O Governo do Estado divulgou as datas de ponto facultativo e feriado na administração estadual direta e indireta.

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados pelos amapaenses, movimentando a economia, cultura e turismo com os desfiles de escolas de samba, blocos e festas em Macapá e demais municípios. Por isso, durante a folia, o Governo do Amapá estabeleceu os dias 3, 4 e 5 de fevereiro como feriado e ponto facultativo.

A medida altera o horário de funcionamento da administração estadual, com expediente de plantão nos órgãos diretos e indiretos, sem afetar serviços considerados de caráter de urgência, como saúde e segurança pública. Além disso, diversos serviços públicos e privados voltados aos cidadãos também passam a atuar em horários diferenciados, que demandam maior atenção para que se evitem transtornos.

Centro comercial, bancos e hospitais atuam em horários diferenciados durante o feriado de Carnaval

O Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac-Super Fácil), hospitais, serviços postais federais, bancos e centros comerciais adotam diferentes formatos de funcionamento. Saiba quais estabelecimentos abrem ou fecham e entenda como essa medida ajudará no seu planejamento:

Super Fácil

O atendimento ao público durante o Carnaval estará suspenso nos dias 3, 4 e 5 de março nas unidades do Sistema Super Fácil. Os serviços retornam na quinta-feira, 6, das 8h às 13h30, em todos os pontos da rede, no Centro, Zona Sul, Beirol e Zona Norte de Macapá.

Correios

Não haverá atendimento na segunda e terça-feira, as atividades serão retomadas na quarta-feira, pela tarde.

Hospitais

De acordo com o decreto governamental, serviços essenciais à população funcionam normalmente durante esse período. Os hospitais de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal); da Criança e do Adolescente (HCA); Pronto Atendimento Infantil (PAI); da Mulher Mãe Luzia (HMML); Maternidade Bem Nascer; e demais unidades de saúde em todo o estado, seguem com atendimento normal durante os dias de folia do carnaval.

Bancos e serviços financeiros

As agências bancárias terão funcionamento especial durante o feriado. Quem precisa realizar pagamentos, saques ou outras operações presenciais deve se programar para evitar imprevistos. Na segunda-feira, 3 e terça-feira, 4: bancos estarão fechados para atendimento ao público. A reabertura das agências será a partir das 12h da quarta-feira de Cinzas, 5, com expediente reduzido. Durante o feriado, os clientes podem utilizar caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos para transações.

Com o ponto facultativo e feriado, as unidades do Sistemas Super Fácil, só retornará na quinta-feira, 6

Escolas e universidades

As instituições de ensino costumam interromper as atividades durante o Carnaval, mesmo sendo um ponto facultativo.

Escolas públicas e privadas: na maior parte das instituições não haverá aula na segunda e terça-feira, enquanto na quarta-feira, algumas redes podem retomar as aulas no período da tarde.

Universidades e faculdades: a maioria suspende as atividades acadêmicas e administrativas até quarta-feira, 5.

Comércio e serviços essenciais

Os segmentos comerciais representados pelos Sindicatos Empresariais do Sistema Comércio, filiados à Fecomércio/AP seguem regras estabelecidas nas (CCT’s), firmadas entre os sindicatos empresariais e laborais. Por isso, na segunda-feira, 3, o funcionamento será normal.

Já na terça-feira, 4, varejos de gêneros alimentícios em Macapá e Santana funcionam das 7h às 13h, enquanto os de móveis e eletrodomésticos e representantes comerciais atuam das 8h às 13h.

Lojas de calçados; materiais de escritório e papelaria; de construção; elétrico e hidráulico; além de atacados de gêneros alimentícios em Macapá e Santana não funcionarão durante o feriado. Shopping Centers também não abrirão.

Os serviços de hospedagem, alimentação e entretenimento, como bares, restaurantes e similares poderão funcionar em regime de 24 horas. Já para farmácias não há restrição para o funcionamento, pois não possuem horários específicos de funcionamento e se enquadram dentre as atividades de interesse público.

Desfiles das escolas de samba acontecem na sexta-feira, 28 e no sábado, 1º de março

Carnaval 2025

No Amapá a programação carnavalesca iniciou no dia 9 de fevereiro com o “Carnaval do Povo” e o “Carnaval do Povo nos Residenciais”, ambos promovidos pelo Governo do Amapá. O dia oficial do Carnaval de 2025 acontece na primeira semana de março, na terça-feira, 4, e conta com o tradicional Bloco de Rua “A Banda”.

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20

Sábado, 1º de março

Emissários da Cegonha – 21h

Unidos do Buritizal – 22h35

Boêmios do Laguinho – 0h10

Maracatu da Favela – 1h45

Piratas da Batucada – 3h20

