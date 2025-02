Degradação da Amazônia emitiu 2,5 mais gases de efeito estufa que desmatamento em 2024

Foram 161,4 milhões de toneladas de CO2e emitidas devido à degradação do bioma, contra 60,7 milhões de toneladas causadas pelo desmatamento no ano passado, segundo levantamento do Imazon.

A eliminação parcial e gradual da vegetação da Amazônia, processo conhecido como degradação, disparou em 2024, com uma alta de 597% em relação ao ano anterior. Mais de 36 mil km² de floresta foram impactados, principalmente pelo fogo, contra 3,7 mil km² em 2023, segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Com esse avanço, esse tipo de dano à floresta emitiu 2,5 vezes mais gases de efeito estufa do que o desmatamento no ano passado, segundo cálculo da organização, totalizando 161,4 milhões de toneladas de CO2E.

A InfoAmazonia buscou entender quais foram as regiões mais afetadas pela degradação na Amazônia entre janeiro e dezembro do ano passado. A análise exclusiva, com base nos dados do SAD, observou que o problema se concentrou dentro de terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas. Foram 19,6 mil km² degradados (54,4% do total da Amazônia), o maior índice desde 2009 para áreas protegidas e equivalente a quase 13 vezes o tamanho da cidade de São Paulo.

Entre essas categorias, as Terras Indígenas (TIs) são as mais afetadas, representando 41,6% (15 mil km²) do total degradado na Amazônia. Quase um terço dessa degradação ocorreu na TI Kayapó, onde foram devastados 4,9 mil km².

Já nas Unidades de Conservação (UCs), o SAD identificou 4,6 mil km² afetados. A Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu foi a UC mais degradada no ano passado, com 1,4 mil km² impactados, área maior do que a da cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, está a Floresta Nacional do Jamanxim, com mais de 800 km².

Tanto a TI Kayapó quanto a APA Triunfo do Xingu e a Flona do Jamanxim ficam no Pará. O estado liderou a degradação na Amazônia em 2024, com sete dos 10 municípios mais afetados e 47% das áreas mapeadas pelo SAD (17 mil km²). Esse valor representa um aumento de 421% em relação a 2023.

O segundo estado que mais degradou a Amazônia em 2024 foi Mato Grosso, com 9,3 mil km², seguido do Amazonas, em terceiro, com 3 mil km².

Degradação supera o desmatamento

No ano passado, o desmatamento na Amazônia, também monitorado pelo SAD, apresentou uma queda de 7%, emitindo 60,7 milhões de toneladas de CO2e — uma tendência oposta à alta da degradação. O geólogo Carlos Souza Jr, pesquisador do Imazon que participou dos estudos para calcular as emissões por degradação, diz que esses números são preliminares e que a metodologia em desenvolvimento é bastante conservadora, pois não inclui os dados de efeitos de borda e a seca extrema do ano passado. No entanto, antecipa que os resultados demonstram que “a degradação deve ser considerada e não devemos focar apenas no controle do desmatamento”.

Ane Alencar, pesquisadora e diretora científica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), também defende que é essencial contabilizar as emissões por degradação no Brasil. “A área atingida pelo fogo é muito maior do que a área desmatada, e isso tem impactos significativos”.

No entanto, a cientista explica que as emissões de gases do efeito estufa liberadas por fogo que não estão associadas ao desmatamento e outros tipos de degradação não são contabilizadas oficialmente pelos países. Isso ocorre, segundo ela, por um entendimento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), principal referência científica global sobre o tema.

“Para o IPCC, os incêndios e outros tipos de degradação não são vistos como antrópicos [por ação do homem], como são os casos dos incêndios florestais que vimos na Califórnia, por exemplo. Também é considerada a adaptação e a regeneração dessas áreas. Mas, no Brasil, o que queima são florestas úmidas, em incêndios provocados por ação humana”, explica. Em outras áreas de floresta, a cientista explica que os incêndios podem ser provocados por vulcões, deslizamentos ou até mesmo tempestades de raios.

Em nota técnica publicada no ano passado, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), uma iniciativa do Observatório do Clima que estima as emissões brasileiras, defendeu a inclusão da quantidade de carbono liberada pela degradação no inventário nacional, documento do governo federal que reporta as emissões e remoções de gases de efeito estufa no país, seguindo diretrizes internacionais da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

“O processo de recuperação pode ser lento [após a degradação na Amazônia] e frequentemente novos distúrbios se sucedem antes que a floresta retorne ao estado original. A contabilização das emissões derivadas dos processos de degradação e sua inclusão no inventário nacional são essenciais para que se tenha estimativas mais acuradas em todo o território nacional”, diz trecho da nota.

O relatório aponta que as emissões por queimadas no Brasil historicamente apresentam picos em anos de seca extrema, como 1998/1999, 2005, 2010 e 2015/2016, períodos fortemente influenciados pelo fenômeno El Niño. Essas formas de degradação, segundo a organização, podem reduzir os estoques de carbono da floresta entre 4% e 50%.

Em 2024, a seca afetou 9 em cada 10 terras indígenas na Amazônia, e mais da metade dos municípios amazônicos passaram o ano inteiro em seca. “A seca que vimos na Amazônia deixou a floresta mais suscetível ao fogo, isso também pode ser um fator que contribuiu para o tamanho desse impacto”, afirmou a pesquisadora Larissa Amorim, do Imazon.

Fogo é o principal fator de degradação

No ano passado, a InfoAmazonia já havia identificado que a TI Kayapó era uma das mais afetadas pelo fogo, com suspeita de uso das queimadas para abertura de novas frentes de garimpo ilegal . Agora, os dados do SAD reafirmam isso.

Já na APA Triunfo do Xingu, o uso do fogo pode estar associado ao avanço da agropecuária dentro do território. A unidade de conservação já perdeu 45% da sua floresta original para pastagem, segundo dados da rede MapBiomas.

Um cenário parecido é visto na Flona do Jamanxim. Lá, além da pressão agropecuária, também há interesse de grandes mineradoras, com o avanço da degradação associada ao fogo a partir do eixo da BR-163.

Segundo Amorim, do Imazon, o fogo foi a principal causa da degradação da Amazônia em 2024. Ela aponta que essa destruição pode indicar um novo padrão de ataque à floresta. Em agosto e setembro, quando as queimadas atingiram o maior nível, “a degradação cresceu mais de 1.000%”, afirmou.

“As queimadas são provocadas por ação humana, muitas delas de forma criminosa”, destaca a pesquisadora. “No entanto, o foco principal da fiscalização é o desmatamento. Pode ser que o uso do fogo tenha sido uma alternativa encontrada por estas pessoas para não serem identificadas”.

A destruição de floresta por meio da degradação é mais difícil de ser fiscalizada e quase nunca é punida. Das 5.847 infrações aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na Amazônia em 2024, apenas 61 foram por uso de fogo ilegal, e a maioria estava relacionada ao processo de desmatamento.

As queimadas em 2024 atingiram os piores níveis para as áreas protegidas da Amazônia em uma década. Em setembro do ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) informou que foram abertos 164 procedimentos extrajudiciais e 34 inquéritos policiais para investigar casos de queimadas irregulares.

Em setembro de 2024, no auge das ocorrências de incêndios na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) informou à reportagem que há limitações para o embargo de áreas queimadas , pois a legislação exige nexo causal para identificação da autoria — pode haver casos de fogo acidental ou provocado por terceiros. O que é diferente no caso de desmatamento, em que a identificação rápida pode levar ao embargo das áreas e à aplicação de multas quase que imediatamente.

“A legislação atual exige que seja estabelecido nexo causal no caso dos incêndios, ou seja, que o proprietário de fato pôs fogo e não foi um fogo acidental ou provocado por terceiros. Isso dificulta muito uma ação remota, por imagens de satélite, e que portanto acaba tendo uma atuação mais limitada”, explicou o MMA à nossa reportagem.

Esta reportagem foi produzida pela Unidade de Geojornalismo InfoAmazonia, com o apoio do Instituto Serrapilheira.

Texto: Fábio Bispo

Foto de capa: Fábio Bispo / InfoAmazonia

Análise de dados: Renata Hirota

Visualização de dados: Carolina Passos

Edição: Carolina Dantas

Direção editorial: Juliana Mori

Via InfoAmazônia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...