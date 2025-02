Empreendedores do carnaval de oportunidades receberão kits de manipulação de alimentos nesta quarta (26)

Serão entregues 800 kits, sendo 500 unidades em Macapá, 150 em Santana, na quinta (27), no Teatro Romero Silva, às 14h; e 150 kits, em Laranjal do Jari, na sexta (28), no Escritório Regional do Sebrae, às 19h30

Fernanda Oliveira

Colaboração: Denyse Quintas

O presidente do Conselho do Sebrae, Josiel Alcolumbre; a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; o governador do estado do Amapá, Clécio Luís; e o titular da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo (SETE), Ezequias Costa, entregarão 500 kits de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (avental, luvas, touca e máscara). A entrega acontecerá na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, nesta quarta (26), às 16h.

Para a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, fornecer esses serviços e apoio é uma forma de potencializar o negócio do micro e pequeno empreendedor, e direcionar aqueles que desejam iniciar um novo negócio. A superintendente Alcilene, disse também que a entrega dos kits, durante um período bastante movimentado como o Carnaval, é essencial para auxiliar os empreendedores a oferecerem um atendimento de qualidade.

“Os kits são para os empreendedores que participaram das capacitações de manipulação de alimentos, atendimento ao cliente e formação de preço. Seja para aquele que vai vender no sambódromo, na banda, ou na orla, tudo para que o empreendedor consiga realizar um atendimento bom, seguro e higiênico”, destacou a superintendente Alcilene Cavalcante.

Kits

Os kits de boas práticas de manipulação de alimentos contêm aventais, luvas, máscaras e toucas. Esses itens são considerados os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para aqueles que lidam com o preparo de alimentos.

Os kits fazem parte das Ações de Carnaval, do Projeto Economia Criativa, que nessa primeira ação, visa aproveitar as oportunidades geradas pelo carnaval para promover a identidade e cultura local, valorizar a tradição e incentivar o turismo de forma que aumente a visibilidade do Amapá como destino turístico durante a festividade para atrair visitantes e gerar renda para o estado.

Coordenação

As capacitações para o Carnaval de Oportunidades 2025, são coordenadas pela gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Célia Cardoso, e pelo gestor do Projeto Economia Criativa, Rômulo Brasão.

