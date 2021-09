Feriado da Independência; veja o que funciona neste dia 7 de setembro

Vacinação contra a Covid-19, atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e recolhimento do lixo são os serviços que funcionarão normalmente.



O dia 7 de setembro é feriado nacional marcado pela declaração de independência do Brasil. Por esse motivo, alguns serviços ofertados pela Prefeitura de Macapá não funcionarão nesta terça-feira, com exceção da vacinação contra a Covid-19, atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de urgência e emergência e o recolhimento do lixo nos bairros da capital que seguem normalmente.

Vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) antecipou a D2 de pessoas que estão com vencimento até dia 19 de setembro do imunizante Astrazeneca/Oxford. A vacinação ocorre exclusivamente para este público em cinco pontos de Macapá.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

As UBSs Marcelo Cândia, Perpétuo Socorro, Lélio Silva, Congós e Pedro Barros funcionarão em regime de urgência e emergência. Além dessas unidades, também funcionará o Centro de Covid Santa Inês.

Recolhimento do lixo

A coleta do lixo acontece todos os dias na capital nos três turnos. Os bairros que são atendidos nesta terça-feira seguirão com o serviço normal.

Casa do Bolsa

A Casa do Bolsa irá funcionar apenas para a retirada do cartão Auxílio Alimentação, das 8h às 18h. Os beneficiários poderão ir até o setor de cartões, localizado no andar superior do prédio, e apresentar um documento oficial com foto.

Atendimento nos órgãos públicos

Os órgãos públicos para atendimento ao público não funcionarão neste dia. Os serviços retornam na quarta-feira.



Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado