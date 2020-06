Amapá tem 11.551 casos confirmados, 9.940 em análise laboratorial, 5.268 pessoas recuperadas e 254 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quinta-feira, 4, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 11.551 casos confirmados e 9.940 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 10.550 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 444 novos casos confirmados, sendo 128 em Macapá, 5 em Santana, 60 em Laranjal do Jari, 2 em Mazagão, 12 em Oiapoque, 162 em Pedra Branca, 10 em Porto Grande, 2 Vitória do Jari, 35 em Tartarugalzinho, 2, Amapá, 8 Ferreira Gomes, 16 em Calçoene e 2 em Pracuúba.

A atualização inclui também 7 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Santana. Eles ocorreram de 7 a 30 de maio e estavam sob investigação.

Santana: óbito de uma mulher de 72 anos, diabética, ocorrido no Centro Covid-3;

óbito de uma mulher de 72 anos, diabética, ocorrido no Centro Covid-3; Macapá: 6 óbitos. Três mulheres e três homens. Entre as vítimas do sexo feminino estão, uma de 54 anos, obesa e com doença renal, ocorrido em hospital particular; uma de 74 anos, diabética e hipertensa, ocorrido em hospital particular; e uma de 86 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal). Entre as vítimas do sexo masculino, um homem de 41 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); um de 55 anos, diabético e hipertenso, ocorrido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Álvaro Corrêa; e outro de 81 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul.

Assim, o Amapá chega a 254 mortes em 15 municípios. (Macapá 155 / Santana 29/ Laranjal do Jari 35/ Mazagão 3/ Oiapoque 6/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 4/ Serra do Navio 2/ Vitória do Jari 7/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 3/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 1/ Pracuúba 1).

Entre os recuperados, estão 5.268 pessoas. (Macapá 2.966/ Santana 383/ Laranjal do Jari 1.016/ Mazagão 75/ Oiapoque 221/ Pedra Branca 114/ Porto Grande 67/ Serra do Navio 101/ Vitória do Jari 64/ Itaubal 16/ Tartarugalzinho 73/ Amapá 48/ Ferreira Gomes 67/ Cutias do Araguari 36/ Calçoene 18/ Pracuúba 3).

Dos 11.551 casos confirmados:

Macapá: 5.465

Santana: 1.191

Laranjal do Jari: 1.761

Mazagão: 349

Oiapoque: 529

Pedra Branca: 840

Porto Grande: 218

Serra do Navio 243

Vitória do Jari: 183

Itaubal: 77

Tartarugalzinho: 134

Amapá: 119

Ferreira Gomes: 123

Cutias do Araguari: 159

Calçoene: 142

Pracuúba: 18

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.582, sendo:

Macapá: 2.464

Santana: 1.761

Laranjal do Jari: 1438

Mazagão: 476

Oiapoque: 397

Pedra Branca do Amapari: 80

Porto Grande: 403

Serra do Navio: 50

Vitória do Jari: 521

Itaubal: 31

Tartarugalzinho: 238

Amapá: 120

Ferreira Gomes: 108

Cutias do Araguari: 324

Calçoene: 126

Pracuúba: 45

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 304 pacientes, sendo 160 casos confirmados e 144 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 106 estão no sistema público (38 em leito de UTI / 68 em leito clínico) e 54 estão na rede particular (41 em leito de UTI /13 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 39 estão no sistema público (0 em leito de UTI /39 em leito clínico), e 105 estão na rede particular (0 em leito de UTI /105 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 5.869

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

