Evento “Uma Barca para o Círio de Nazaré” homenageia festividade católica, em Macapá

Na próxima quinta-feira (29), o Calçadão Lacerda recebe a 10ª edição do projeto “Uma Barca para o Círio”, uma iniciativa do poeta e músico Ricardo Iraguany.

O evento conta com a participação dos artistas Enrico Di Miceli, Joãozinho Gomes, Val Milhomem, Peterson Assis, Mário Mano, Edu Gomes, Laura do Marabaixo, Ládio Gomes, Wendel Cordeiro, Movimento Cultural Ancestrais e Coletivo Juremas.

Uma Barca para o Círio de Nazaré surgiu em 2012 com o intuito de reunir diversos segmentos da arte numa saudação à chegada do Círio. O evento ocorre sempre no fim de semana que antecede a procissão da festividade católica e homenageia a arte e a cultura nesse acontecimento tão simbólico para o povo macapaense.

Produção: Andreia Lopes (Quarta de Artes da Pleta).

Serviço

Uma Barca para o Círio

29 de setembro | Quinta-feira | 20h30

Local: Calçadão Lacerda

Endereço: Rua São José, 1024 Centro | Macapá/AP

