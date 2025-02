Associação Caatinga intensifica esforços para preservação da biodiversidade

A Associação Caatinga, comprometida com a conservação da Caatinga, único bioma 100% brasileiro, vem desenvolvendo uma série de iniciativas voltadas para a proteção da biodiversidade na Reserva Natural Serra das Almas (RNSA), localizada entre Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI). Entre as principais ações de conservação, destaca-se o monitoramento da unidade e da fauna silvestre, que contribuem para o combate às atividades ilegais, como a caça e os incêndios florestais.



Com 6.285 hectares, a RNSA é a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do Ceará (RPPN), sendo reconhecida pela Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera por abrigar uma representativa parte da Caatinga e pela sua interação com as comunidades rurais do seu entorno. A Associação Caatinga, em conjunto com pesquisadores, implementou um sistema de monitoramento de fauna por meio de armadilhas fotográficas (câmeras traps). Essas armadilhas são instaladas em pontos determinados por um grid – áreas delimitadas para a coleta sistemática de dados sobre a fauna – e permanecem por 25 a 30 dias. As câmeras traps possibilitam o registro da fauna sem interferência humana e geralmente são programadas no modo híbrido (filmagem e fotografia), o que aumenta a efetividade na captura de imagens da fauna presente na RNSA. As imagens capturadas auxiliam pesquisas científicas importantes, como o estudo de felinos de grande porte, coordenado pelo professor e pesquisador Hugo Fernandes, e o monitoramento das guaribas-da-caatinga, realizado pelo professor e pesquisador Robério Freire, coordenador do projeto Guariba.



Além do monitoramento de fauna, a equipe de guarda-parques da Serra das Almas desempenha um papel essencial na fiscalização do local. Realizam-se monitoramentos periódicos em todo o perímetro da Unidade e nas trilhas com o objetivo de identificar vestígios de caça e outros fatores de risco para a fauna e a flora. O mapeamento de pontos críticos, onde há maior incidência de atividades ilegais, é constantemente atualizado e as informações são repassadas às autoridades competentes.



Apesar dos esforços da Associação Caatinga, a atividade de caça ainda é uma realidade na região. Durante os monitoramentos, são frequentemente encontrados indícios como armadilhas, restos de embalagens de alimentos, garrafas vazias, fogueiras e acampamentos temporários. Com base nesses registros, a Associação intensifica as ações de vigilância para coibir a presença de caçadores. Dados coletados por meio das armadilhas fotográficas revelam que o aumento da pressão da caça reduziu a presença de animais, como onças, veados e caititus, no local, uma realidade que impacta diretamente o equilíbrio ecológico da região.



“Embora todos os nossos esforços de monitoramento sejam contínuos, ações degradantes, inevitavelmente, ameaçam a Serra das Almas. Contudo, reiteramos nosso compromisso inabalável com a proteção da Caatinga, visando garantir a preservação da nossa Unidade e conservação deste importante bioma para as presentes e futuras gerações”, enfatiza Gilson Miranda, gestor da Reserva Natural Serra das Almas.

Crédito: Associação Caatinga



Sobre a Reserva Natural Serra das Almas

A Reserva Natural Serra das Almas, um verdadeiro santuário de vida na Caatinga, se estende por 6.285 hectares. A área preserva um ecossistema diverso que oferece uma experiência única de contato com a natureza, sendo um destino perfeito para o turismo ecológico. Gerida pela Associação Caatinga, a unidade abriga uma impressionante variedade de espécies, desempenhando um importante papel na conservação da fauna e flora desse bioma. Entre os registros, destacam-se 49 espécies de mamíferos, 238 espécies de aves, 793 espécies de plantas, 33 espécies de anfíbios e 52 espécies de répteis.



A reserva também é um refúgio essencial para espécies ameaçadas de extinção, como o gato-mourisco (Puma yagouaroundi), a onça-parda (Puma concolor), a guariba-da-caatinga (Alouatta ululata), o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) e o periquito-cara-suja (Pyrrhura griseipectus). Além disso, a presença de predadores de topo na região, como a onça-parda, é um forte indicativo da integridade ambiental da região, pois esses animais são fundamentais para o equilíbrio ecológico, regulando as populações de suas presas e contribuindo para a saúde do ecossistema.

A diversidade da flora se manifesta em três principais tipos de vegetação: a Caatinga arbórea, composta por árvores que podem atingir até 20 metros de altura; o Carrasco, caracterizado por arbustos de caules finos e entrelaçados; e a Mata seca, uma floresta alta que ocorre no topo e nas encostas das serras. Além de sua importância ecológica, a reserva desempenha um papel essencial na conservação dos recursos hídricos, abrigando quatro nascentes e evitando o escoamento de aproximadamente 4,7 bilhões de litros d’água por ano. Sua relevância climática também é notável, uma vez que estoca 1.647.245 toneladas de gás carbônico equivalente (CO2e), o que contribui para a redução dos impactos das mudanças climáticas.



“A Reserva Natural Serra das Almas é um santuário ecológico que resguarda uma parte valiosa da biodiversidade da Caatinga. Seu papel na conservação de espécies ameaçadas, na manutenção do equilíbrio ecológico e na proteção dos recursos naturais a torna um modelo de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na região”, destaca Gilson Miranda, gestor da Reserva Natural Serra das Almas.



Saiba mais sobre a Associação Caatinga

A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja missão é conservar a Caatinga, difundir suas riquezas e inspirar as pessoas a cuidar da natureza. Desde 1998, atua na proteção da Caatinga e no fomento ao desenvolvimento local sustentável, incrementando a resiliência de comunidades rurais à semiaridez e aos efeitos do aquecimento global.

