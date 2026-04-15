quarta-feira, abril 15, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCultura

Governo do Amapá comemora 24 anos do Museu Sacaca com programação especial

Livia Almeida

O espaço é referência em preservação ambiental e cultura amazônica, atraindo amapaenses e turistas ao coração de Macapá.

Por José Maria da Silva

O Governo do Amapá promove, até o próximo sábado, 18, uma programação especial em celebração aos 24 anos do Museu Sacaca. O espaço, um dos principais pontos turísticos de Macapá, está com as portas abertas ao público para uma semana de atividades que unem ciência, tradição e educação ambiental.

O encerramento das festividades ocorrerá no sábado, com uma agenda que reforça o papel do museu na preservação da identidade regional.

Alessandra Furtado, coordenadora do Museu Sacaca
Alessandra Furtado, coordenadora do Museu Sacaca

“O museu expressa a fauna e a flora do Amapá. Por ser vinculado ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado (Iepa), que une o saber empírico ao científico, ecoamos esses conhecimentos. Daí o tema da nossa festa: ‘Ecos de Saberes, a Voz da Floresta no Meio do Mundo'”, explicou a coordenadora do museu, Alessandra Furtado.

Segundo a coordenadora, o órgão tem como função difundir a ciência que vem da terra. Para os amapaenses, a visita é um resgate de memórias; para os turistas, uma oportunidade de conhecer o modo de vida amazônico.

O espaço é referência em preservação ambiental e cultura amazônica, atraindo amapaenses e turistas ao coração de Macapá
O espaço é referência em preservação ambiental e cultura amazônica, atraindo amapaenses e turistas ao coração de Macapá

Educação e vivência
A programação inclui visitas monitoradas de instituições de ensino, como a Escola Estadual Araçary Correa Alves, do bairro Perpétuo Socorro.

Professor Clodoaldo Marques
Professor Clodoaldo Marques

O professor Clodoaldo Marques da Costa destacou a importância da experiência fora da sala de aula.

“Trouxemos as crianças para uma aula prática, para que observem a natureza viva. Muitos ainda não conheciam o espaço, e a alegria deles ao ver os animais e o barco Regatão é gratificante”, pontuou.

Para o estudante Arthur Oliveira, de 9 anos, a experiência foi reveladora.

“É bacana conhecer a vida dos ribeirinhos. As casas deles são diferentes das da cidade, é o jeito deles viverem”, observou.

Arthur Oliveira, fala da alegria de visitar o Sacaca
Arthur Oliveira, fala da alegria de visitar o Sacaca

Programação e novos equipamentos
As atividades comemorativas incluem oficinas, cursos, exposições, observação de abelhas sem ferrão e apresentações culturais.

Na sexta-feira, 17, haverá música ao vivo e a entrega de veículos, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, para fortalecer as atividades do Iepa. O encerramento, no sábado, 18, contará com um momento ecumênico, corte do bolo e apresentações artísticas.

Veículos adquiridos a partir de emenda do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado
Veículos adquiridos a partir de emenda do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado

Exposição: Memórias de Serra do Navio
No hall de entrada do museu, o público pode conferir uma exposição fotográfica sobre a Vila de Serra do Navio, tombada como patrimônio histórico em 2010. O acervo reúne imagens raras que relembram o período da exploração de manganês na região.

O Museu Sacaca é um ponto de encontro para todas as gerações. A advogada Yasmim Rodrigues Moura e a bióloga Amanda Lima de Oliveira aproveitaram a semana para um piquenique com os filhos.

“Visitar o Sacaca é estar em contato direto com a natureza viva, uma parte da floresta no meio da cidade”, definiram.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

SESI Amapá abre inscrições para casamento comunitário que será realizado na Ação Global 2017

Chico Terra

Operação Ramphastos da PF envolvendo funcionários do IMAP acontece hoje em Macapá

Chico Terra

Cooperação entre Embrapa, Senar e Sepaq amplia inovação na aquicultura do Amapá

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.