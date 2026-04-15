Governo do Amapá comemora 24 anos do Museu Sacaca com programação especial

O espaço é referência em preservação ambiental e cultura amazônica, atraindo amapaenses e turistas ao coração de Macapá.

Por José Maria da Silva

O Governo do Amapá promove, até o próximo sábado, 18, uma programação especial em celebração aos 24 anos do Museu Sacaca. O espaço, um dos principais pontos turísticos de Macapá, está com as portas abertas ao público para uma semana de atividades que unem ciência, tradição e educação ambiental.

O encerramento das festividades ocorrerá no sábado, com uma agenda que reforça o papel do museu na preservação da identidade regional.

Alessandra Furtado, coordenadora do Museu Sacaca

“O museu expressa a fauna e a flora do Amapá. Por ser vinculado ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado (Iepa), que une o saber empírico ao científico, ecoamos esses conhecimentos. Daí o tema da nossa festa: ‘Ecos de Saberes, a Voz da Floresta no Meio do Mundo'”, explicou a coordenadora do museu, Alessandra Furtado.

Segundo a coordenadora, o órgão tem como função difundir a ciência que vem da terra. Para os amapaenses, a visita é um resgate de memórias; para os turistas, uma oportunidade de conhecer o modo de vida amazônico.

O espaço é referência em preservação ambiental e cultura amazônica, atraindo amapaenses e turistas ao coração de Macapá

Educação e vivência

A programação inclui visitas monitoradas de instituições de ensino, como a Escola Estadual Araçary Correa Alves, do bairro Perpétuo Socorro.

Professor Clodoaldo Marques

O professor Clodoaldo Marques da Costa destacou a importância da experiência fora da sala de aula.

“Trouxemos as crianças para uma aula prática, para que observem a natureza viva. Muitos ainda não conheciam o espaço, e a alegria deles ao ver os animais e o barco Regatão é gratificante”, pontuou.

Para o estudante Arthur Oliveira, de 9 anos, a experiência foi reveladora.

“É bacana conhecer a vida dos ribeirinhos. As casas deles são diferentes das da cidade, é o jeito deles viverem”, observou.

Arthur Oliveira, fala da alegria de visitar o Sacaca

Programação e novos equipamentos

As atividades comemorativas incluem oficinas, cursos, exposições, observação de abelhas sem ferrão e apresentações culturais.

Na sexta-feira, 17, haverá música ao vivo e a entrega de veículos, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, para fortalecer as atividades do Iepa. O encerramento, no sábado, 18, contará com um momento ecumênico, corte do bolo e apresentações artísticas.

Veículos adquiridos a partir de emenda do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado

Exposição: Memórias de Serra do Navio

No hall de entrada do museu, o público pode conferir uma exposição fotográfica sobre a Vila de Serra do Navio, tombada como patrimônio histórico em 2010. O acervo reúne imagens raras que relembram o período da exploração de manganês na região.

O Museu Sacaca é um ponto de encontro para todas as gerações. A advogada Yasmim Rodrigues Moura e a bióloga Amanda Lima de Oliveira aproveitaram a semana para um piquenique com os filhos.

“Visitar o Sacaca é estar em contato direto com a natureza viva, uma parte da floresta no meio da cidade”, definiram.

Agência de Notícias do Amapá

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