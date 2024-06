SENAI Amapá oferta cursos gratuitos rápidos de Aperfeiçoamento Profissional

As formações têm duração média de 10 dias e são destinadas para pessoas com idade a partir de 16 anos

Com vagas para 6 cursos gratuitos de curta duração, o SENAI Amapá abriu edital de gratuidade nesta segunda-feira, 10 de junho. Ao todo são 175 oportunidades oferecidas em Macapá e Santana e Vale do Jari, na modalidade presencial. As inscrições já começaram e podem ser realizadas pelo site futuro.digital até terça-feira, 11.

Os aperfeiçoamentos são nas áreas de informática básica, comandos elétricos, design de marca – Corel Draw, construção de fundação rasa e estruturais, alvenaria estrutural e apresentações criativas em PowerPoint. Os cursos oferecidos têm duração média de 10 dias e são destinados a pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham concluído, pelo menos, o 5° ano do Ensino Fundamental ou tenham experiência comprovada na área.

Distribuição de vagas

Macapá: (https://ap.senai.br/images/Edital_de_gratuidade_Macap%C3%A1_Presencial_-_Minuta_Junho_2024.23.pdf)

Informática Básica – Tarde e noite – 50 vagas – presencial;

Comandos Elétricos – Noite – 25 vagas – presencial;

Design de Marca – Corel Draw – Noite – 25 vagas – presencial.

Santana: (https://ap.senai.br/images/Edital_de_gratuidade_Santana_Presencial_-_Minuta_Junho_2024.24.pdf)

Construção de Fundação Rasa e Estruturais – Manhã – 25 vagas – presencial;

Alvenaria Estrutural – Manhã – 25 vagas – presencial;

Apresentações Criativas em PowerPoint – Manhã – 25 vagas – presencial.

Sobre os cursos

Os cursos de Aperfeiçoamento Profissional são para pessoas que já tem conhecimento em uma determinada área e querem se atualizar em normas, legislações ou ampliar o seu conhecimento. Também possuem duração rápida entre cinco e 25 dias.

Informações ou dúvidas sobre os cursos poderão ser sanadas diretamente nas Escolas do SENAI ou pelo WhatsApp: (96) 8406-1825.

