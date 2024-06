Emoção e sinergia marcam a final do Desafio Juntos Somos Mais Fortes

Após 90 dias de atividades, as equipes se reuniram neste sábado (8) para a grande final do projeto promovido pelas empresas Tratalyx, Logam, Kimcall e Limpex, que propôs mudança de vida e busca por novos hábitos para seus colaboradores.

A jornada dos competidores do Desafio Juntos Somos Mais Fortes durou 90 dias e se encerrou com a programação da grande final realizada no sábado (8/6). Após uma competição final, foram anunciados o vencedor na categoria individual e a equipe vencedora. A primeira edição do desafio foi promovida pelo grupo de empresas Tratalyx, Logam, Kimcall e Limpex, que atua com serviços de saúde e meio ambiente no Amapá.

Os participantes foram colaboradores, voluntários, que receberam gratuitamente orientação física e nutricional e que competiram em uma disputa saudável por recompensas preparadas pela coordenação do projeto. A grande final foi marcada por uma grande festa de interação e trabalho conjunto.

As equipes disputaram entre si, mas a avaliação de performance foi realizada de forma individual, de acordo com os resultados obtidos por cada um, dentro de sua especificidade. Os jurados foram os mestres que acompanharam todo o processo vivido: Renata Pedroso – personal trainer, Amarildo Júnior – coaching e nutricionista, e Aline Moutinho, do Empório Semente do Bem de Macapá.

Vencedores individuais

A meta de todos sempre foi adquirir novos hábitos saudáveis e garantir mais qualidade de vida, mas a coordenação do projeto também preparou recompensas para os que mais se empenharam nas atividades ao longo destes meses. O time técnico indicou os quatro finalistas com base na evolução que foi acompanhada e os participantes contaram com a torcida externa em votação popular disponibilizada no site do desafio. Os vencedores na categoria individual levaram R$1.500, R$1000, $500 e R$250 nos primeiros quatro lugares, respectivamente.

O resultado apresentou

1º Lugar: Géssica Picanço – Equipe Limpex: 815 votos válidos

2º Lugar: Geane de Freitas – Equipe Logam: 415 votos válidos

3º Lugar: Jacirene Silva – Equipe Tratalyx: 326 votos válidos

4º Lugar: Rafael Melo – Equipe KimCall: 315 votos válidos

Equipes vencedoras

Assim como os participantes, as equipes das quatro empresas se empenharam em grupo durante os 90 dias de desafio. Foram atividades surpreendentes e envolveram todos, como rapel no Monumento Marco Zero, corrida em Calçoene, stand up paddle no Curiaú e outros. Provas semanais e mensais foram elaboradas para estimular a interação das equipes e acirrar a disputa. Os episódios disponíveis estão no Instagram @desafio_jsmf.

No sábado da grande final, dois desafios decisivos foram propostos. O clima de competição deu lugar para a festa da vitória conquistada pela equipe da empresa KimCall. No fim, o resultado ficou: 1º: KimCall: 85 pontos; 2º: Limpex: 67 pontos; 3º: Logam: 64 pontos e 4º: Tratalyx: 55 pontos.

“Eu fico muito feliz com esse resultado, me empenhei e vi que a mudança estava acontecendo. Minha maior motivação foram meus colegas, que vi que também haviam abraçado esse novo estilo de vida, e minha família, que me acompanhou em cada exercício. Eu agradeço a oportunidade e o que eu aprendi, vou levar para minha vida”, concluiu Géssica Picanço, a vencedora na categoria individual.

Sobre o Grupo

As quatro empresas envolvidas neste projeto atuam no Amapá com diversas frentes de trabalho focadas na prestação de serviços de saúde e meio ambiente. O grupo busca constantemente criar e fortalecer projetos que favoreçam o desenvolvimento do povo amapaense, seja na cultura, nos esportes ou no cotidiano de suas corporações.

A proposta do grupo empresarial foi dar total suporte com orientação de profissionais ligados à alimentação, preparo físico e comportamento digital, já que todos os passos do programa foram registrados e compartilhados pelos próprios participantes nas redes sociais. O Desafio iniciou na primeira semana de março, com 16 participantes, e toda a iniciativa foi gratuita.

“Quando acreditamos neste projeto, sabíamos que era para mudar vidas. Hoje, todos foram vencedores, pois todos se empenharam em cada atividade. O resultado desse desafio é imensurável e falar de saúde é uma coisa que sem preço. Vimos que todos abraçaram nossa proposta e agora vão levar adiante a busca por qualidade de vida para suas vidas”, destacou Alesson Cavalcante, diretor da empresa Logam e um dos organizadores do desafio.

Escute o Verde

Durante as semanas em que a disputa se desenvolveu, entrevistas e dicas de saúde e bem-estar foram compartilhadas por profissionais renomados que são parceiros da iniciativa no ‘Verde Podcast’ (@verdepodcast_AP), um programa promovido pelo grupo, transmitido todos os sábados, às 15h. O conteúdo está disponível pelo Instagram, Facebook e pelo Youtube.

Marcelle Nunes

Assessoria de Imprensa do Desafio Juntos Somos Mais Fortes

