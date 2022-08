MP-AP participa da Operação Oriente, em Santana 

Na manhã desta sexta-feira (12), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do seu Núcleo de Inteligência (Nimp), integrou a Operação Oriente dando apoio à Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) da Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (Bope, Força Tática e Canil) e o Grupo Tático Aéreo (GTA). Foram dados cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão no município de Santana, contra integrantes de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas, roubos e homicídios.

A ação é um desdobramento da Operação Vikings, deflagrada em novembro de 2021, no mesmo município, além de Pedra Branca do Amapari, que culminou com a apreensão 10 kg de cocaína, 18 mil reais, 3 mil bolívares e a morte de um integrante da facção que reagiu atirando contra os policiais.

O MP-AP tem somado esforços com as Polícias Federal e Rodoviária Federal e, ainda, com os órgãos da segurança pública estadual para combater esses integrantes de facções criminosas atuantes no Estado.

Ao longo do dia serão dadas mais informações sobre os cumprimentos dos mandados judiciais.

