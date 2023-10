Governo do Estado apresenta projeto de implantação do Centro de Memória da Educação no Cine Territorial do Amapá

Proposta é que o histórico espaço também se torne um lugar de valorização da trajetória educacional amapaense.

Por: Léo Nilo

O Governo do Amapá apresentou a profissionais da educação, artistas e gestores, o projeto do Centro de Memória da Educação. A iniciativa busca transformar o Cine Territorial do Amapá, localizado na área da Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Macapá, em um espaço de preservação e valorização da história da educação amapaense.

O projeto detalhado à comunidade escolar consiste em garantir um novo local para pesquisa e atividades artísticas, que contaria também com exposições, arquivos e eventos, unindo o passado com o presente da educação estadual.

A proposta é da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que manterá o projeto em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap). A secretária, Sandra Casimiro, ressaltou a necessidade de espaços como este no estado.

“O projeto do Centro de Memória vem para resgatar a nossa história. É difícil ser pesquisador no estado, pela falta de lugares assim. Agora temos essa possibilidade de apresentar esse espaço em benefício dos estudantes de todo o Amapá”, reforça a secretária.

A iniciativa foi apresentada durante uma programação, na sexta-feira, 20, que mostrou uma prévia de como será a funcionalidade do Centro, com exposição de equipamentos antigos, mostra cinematográfica e sarau poético, que reuniu profissionais e estudantes da Escola Barão do Rio Branco, em celebração à cultura amapaense.

Presente no evento, o senador Randolfe Rodrigues garantiu apoiar com emendas parlamentares o projeto que valoriza a trajetória do ensino no Amapá. O senador, historiador de formação, parabenizou a proposta e ressaltou a importância de espaços de preservação como este para a identidade da população.

“Eu sonhava com um lugar como este. O orçamento para o projeto já está garantido para o ano que vem. O Cine Territorial sempre foi uma referência para a cultura e educação amapaense, e agora essa função será potencializada”, afirmou o senador.

Para a diretora da Escola Estadual Barão do Rio Branco, Gleiciane Correa, de 36 anos, a proposta fortalece tudo o que a escola defende e vem trabalhado.

“A proposta é muito relevante. O Amapá estava aguardando por esse momento, para que a gente possa reviver a nossa memória, tanto para os estudantes do Barão quanto para a sociedade em geral. Nossa escola se orgulha da sua história, e o Centro viria para somar”, conta a diretora.

Cine Territorial

O projeto do Centro de Memória da Educação prevê utilizar o espaço do antigo Cine Territorial do Amapá como base de atividades. O Cine foi inaugurado em 1944 e é um dos principais espaços culturais da história do estado.

O Cine Territorial não recebe programações culturais desde 1961, data em que passou a funcionar apenas como auditório para as práticas pedagógicas da Escola Barão. Com o projeto do Centro de Memória, o lugar volta a ser espaço de promoção da cultura amapaense.

Foto: Lidiane Alves/Seed

—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...