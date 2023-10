Governo analisa os efeitos das queimadas e da seca na qualidade da água em Tartarugalzinho

Equipes da SVS estão monitorando os pontos de abastecimento para verificar o que está sendo consumido pela população.

Por: Mônica Silva

O Governo do Amapá está monitorando o sistema de abastecimento de água de Tartarugalzinho, localizado na Região Central do estado, distante 230 quilômetros de Macapá. O município tem registrado inúmeros focos de incêndios nos últimos meses e a baixa no nível dos rios, pela estiagem, o que tem influenciado na qualidade e na falta do produto na cidade.

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) é responsável pelo monitoramento, que está sendo realizado por técnicos do Laboratório de Saúde Pública do Amapá (Lacen) e do Núcleo de Vigilância Ambiental (NVA) que recolheram amostras da água do Rio Tartarugalzinho, de caminhões-pipa, escolas e creche para analisar a qualidade do que está sendo consumida pela população.

De acordo com a superintendente da SVS, Claudia Monteiro, situações climáticas como períodos de estiagem e seca podem causar problemas de saúde pública e por isso precisam ser prevenidos. “Problemas como água ofertada em quantidade insuficiente ou com qualidade fora dos padrões podem ocasionar um aumento de casos de doenças como diarréia aguda por transmissão hídrica, por exemplo”, mencionou.

Roberto Rangel, bioquímico do Lacen, explicou que um dos objetivos do trabalho é identificar alterações nos padrões da qualidade durante esse período de estiagem prolongada, comparando com os dados disponíveis na série histórica de monitoramento qualitativo e quantitativo realizado rotineiramente no município.

“Como a água pode sofrer variações, devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, nós estamos intensificando o controle e a vigilância da qualidade da água nos sistemas de abastecimento da cidade”, explica.

Após a coleta, as amostras passam por análises laboratoriais que avaliam 22 parâmetros indicadores de qualidade da água. Ainda em campo, é feita a medição das vazões instantâneas em pontos selecionados e avaliação da qualidade superficiais.

No sábado, 21, em Tartarugalzinho, o Governo do Amapá decretou situação de emergência em todo o estado, e entregou ajuda humanitária no município com cestas básicas, garrafões de água, caixas d ‘água, entre outras iniciativas.

Queimadas

A seca tem desencadeado incêndios que ameaçam a vegetação, a fauna e a flora da região. A população também tem sofrido com a situação. Para auxiliar o município, a SVS orientou que a exemplo de Calçoene, Tartarugalzinho também implemente o Plano de Enfrentamento e Resposta de Vigilância Ambiental à Seca.

A Gerente do Núcleo Ambiental da SVS, Rackel Barros, disse que o plano é um importante instrumento para orientar o município nas ações que precisam ser desenvolvidas para mitigar os efeitos da estiagem e proteger a saúde coletiva.

“Sabemos da vulnerabilidade da população de Tartarugalzinho, e no âmbito da vigilância ambiental, precisamos fortalecer principalmente as ações relacionadas à disponibilidade e vigilância com a participação do município e envolvimento direto de inúmeras secretarias”, completa Rackel.

Decreto de emergência

Devido aos incêndios nos últimos dois meses e a baixa no nível dos rios, a Prefeitura de Tartarugalzinho decretou situação de emergência no município no dia 13 de outubro.

A administração municipal informou que a seca e os incêndios nessa época são comuns, entretanto, este ano, a situação se agravou havendo a necessidade do decreto de emergência e pedido de intervenção junto aos governos Federal e Amapá.

“Hoje a SVS está aqui nos orientando sobre o Plano de Enfrentamento e Resposta de Vigilância Ambiental à Seca e monitoramento dos pontos de abastecimento de água para analisar a qualidade do produto consumido pela população. A população de Tartarugalzinho está sofrendo com a estiagem e juntos podemos amenizar os impactos causados”, reforçou o prefeito, Bruno Mineiro.

Foto: Mônica Silva/SVS

