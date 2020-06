PF prende em flagrante empresário com 800m3 de madeira ilegal em Tartarugalzinho/AP

Macapá/AP – A Polícia Federal prendeu em flagrante, na terça-feira (2/6), um administrador de serralheria, por armazenamento de madeira ilegal em depósito, no município de Tartarugalzinho/AP.

Durante fiscalizações na região leste do Amapá, policiais federais constataram que uma serralheria localizada no município de Tartarugalzinho/AP mantinha em seu pátio cerca de 800m3 de madeira em tora e serrada, sem origem comprovada.

Ao confrontarem com a volumetria da empresa constante no Sistema de Emissão Documento de Origem Florestal (SISDOF), verificou-se que a empresa possuía origem para aproximadamente 4m3 de madeira em tora.

No momento da fiscalização, que contou com informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a empresa se encontrava em plena atividade com a madeira ilegal e quando questionado sobre a origem da madeira, o dono da serralheria não tinha qualquer comprovação de sua origem e ainda alegou desconhecer o SISDOF.

O empresário foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde ficará à disposição da Justiça, e poderá responder, na medida de sua responsabilidade, pelos crimes de armazenamento de madeira ilegal e receptação qualificada, e se condenado, poderá cumprir pena de até 9 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

