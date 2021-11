Semed alerta diretores de escolas da área rural para entrega do 2º lote do Cartão Merenda

Os gestores das escolas dos distritos receberão os cartões e terão a missão de entregá-los aos estudantes de suas localidades.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) alerta os gestores das escolas municipais da área rural de Macapá para a entrega do 2° lote do Cartão Merenda aos estudantes que ainda não haviam recebido o benefício. Diferente das escolas da área urbana da capital – em que a entrega é direcionada aos pais dos estudantes –, os gestores das escolas dos distritos receberão os cartões e terão a missão de entregá-los aos estudantes de suas localidades.

Para estes gestores, o serviço de entrega acontecerá no dia 1° de dezembro, a partir das 14h, no prédio administrativo da Semed, situado na Avenida Almirante Barroso, S/N, esquina com a Rua Hildemar Maia, bairro Santa Rita.

Os atendimentos das escolas da Fazendinha e Coração acontecerão normalmente, por meio da entrega dos cartões aos pais e/ou responsáveis pelos estudantes, no mesmo dia e horário previstos no cronograma divulgado pela Semed. Isso se dá em decorrência dessas localidades não serem mais consideradas distritos e sim bairros da zona urbana de Macapá.

Cada unidade escolar do campo deverá ser representada pelo gestor escolar no momento da entrega. Não será possível entregar o cartão fora do que é estabelecido na agenda de entregas.

Os cartões que serão entregues estão com as três parcelas que já foram liberadas até o momento. Auxílio é no valor de R$ 400,00, divido em quatro parcelas. Cada cartão vem com um código QR no verso. A partir dele pode ser baixado um aplicativo para celular, para pagamentos on-line.

A quem o 2º lote é destinado

Apenas estudantes com matrícula ativa em escolas municipais – e que ainda não receberam o cartão – terão direito aos valores. Portanto, esta etapa é destinada a quem realizou a atualização cadastral e a entrega dos documentos que estavam pendentes.

A prefeitura gerou o benefício no CPF da criança, com base nos dados cadastrados nas escolas. O Cartão Merenda possui saldo acumulativo, ou seja, caso o pai e/ou responsável não utilize todo o saldo referente àquele mês, o que sobrar será somado ao do próximo mês.

Suporte e Denúncias

A administradora do cartão disponibilizou um serviço de suporte ao cliente que pode ser acessado pelo WhastApp, através do número (91) 99166-4802. O atendimento ocorre no horário comercial, de 8h às 18h, apenas pelo aplicativo de mensagens.

Denúncias podem ser enviadas para a Ouvidoria da Semed, através do WhatsApp (96) 98801-9732.

Sobre o benefício

Com R$ 400,00 por estudante, a iniciativa está injetando aproximadamente R$ 13 milhões na economia local. O valor foi dividido em quatro parcelas de R$ 100,00 cada e serve para realizar compras de alimentos nos pequenos e grandes comércios credenciados da capital.

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

