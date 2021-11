SESI Amapá promove seminário sobre segurança do trabalho para profissionais da área

O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá, por meio da Unidade de Saúde e Segurança na Indústria, promoveu o Seminário em comemoração ao Dia do Profissional de Segurança do Trabalho, celebrado em 27 de novembro. O encontro reuniu profissionais da área e teve como tema central as novas legislações vigentes para nortear as práticas laborais.

Entre os assuntos abordados, estão as novas Normas Regulamentadoras – NR 01 e 17, que regulamentam os gerenciamentos de riscos ocupacionais e o estabelecimento de parâmetros que permitam as adaptações das condições de trabalho de acordo com os aspectos que necessários para o bom desempenho do trabalhador, respectivamente.

Outros tópicos como a criação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) também foram tratados no evento.

O gerente executivo do SESI SENAI Amapá, Julio Zorzal, destacou o quanto é importante que os profissionais da área saibam das novas legislações vigentes. “O evento propôs um panorama sobre assuntos relacionados à segurança no trabalho e as aplicabilidades diárias, além de apresentar as atualizações normativas de forma simples. O tema vai além do aspecto legal, tendo em vista questões como prevenção de acidentes e promoção do bem-estar e saúde do trabalhador”, reforçou.

Para Tayla Sousa, técnica em Segurança do Trabalho, o seminário foi uma oportunidade de aprender sobre as novas legislações e conhecer as atualizações existentes. “No ambiente de trabalho temos contato com algumas NRs apresentadas, mas de forma ainda pendente de atualização e o encontro me proporcionou conhecer as novas normas que vão ser utilizadas em 2022”, detalhou.

Já o técnico em Segurança do Trabalho, Dinelsom Moreira Saraiva, agradeceu ao SESI pela oportunidade de participar de uma discussão sobre os novos regulamentos.

“Observei, aqui hoje, que mudou muita coisa na legislação trabalhista no campo da segurança e saúde do trabalhador, então o SESI, que é referência no assunto, abordar a temática nesse seminário é fundamental para que tenhamos uma atualização do conhecimento e assim melhorar os processos produtivos tanto para o colaborador quanto para a empresa”, finalizou Dinelsom.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado