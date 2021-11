Começa hoje o Seminário Amapaense do Desporto Escolar 2021

O Seminário é o encerramento do calendário de atividades oficiais da FADE para o ano 2021; ano de muitos desafios e principalmente superações.

Estaremos conversando sobre os Jogos Escolares Brasileiros, que ocorreram esse ano no Rio de Janeiro, após diversos anos sem serem realizados.

No dia 29, faremos um panorama da participação da Delegação Amapaense que chegou ao pódio em diversas modalidades.

No dia 30, a conversa será focada na estratégia para melhorar ainda mais a participação dos nossos jovens atletas e aproximar os laços entre todas as instituições que direta ou indiretamente participam do cenário do Desporto Escolar.

Contará com as participações do Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Secretários Estaduais de Desporto e Lazer (SEDEL) e Educação (SEED), Presidente da FADE, Professores, Diretores, Técnicos, Pais de estudantes-atletas, e estudantes-atletas que participaram dos Jogos Escolares Brasileiros e que trouxeram medalhas para o Amapá.

A participação de todos é gratuita, bastando apenas fazer a inscrição através do link:

https://forms.gle/sxTgAcM2x3KDKFK89

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado