Inscrição para seleção de alunos do Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação inicia nesta segunda (13)

Iniciam nesta segunda-feira, 13, as inscrições no Exame Nacional de Acesso do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit), que selecionará alunos para a turma 2019 da pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições seguem abertas até o dia 17 de agosto de 2018, no valor de R$ 250, e podem ser realizadas no site oficial do Profnit, que também disponibiliza a íntegra do edital de seleção.

O Profnit é um programa de pós-graduação, em nível de mestrado, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e nos ambientes promotores de inovação nos diversos setores da sociedade (acadêmico, empresarial, governamental, organizações sociais, etc.). O Profnit é oferecido nacionalmente, compreendendo todas as regiões do Brasil e foi recomendado com nota 4 pela Capes.

Ao todo, serão ofertadas 371 vagas, sendo 12 para a Unifap, que este ano se tornou ponto focal do Profnit, ou seja, mais uma instituição no país apta a aplicar o exame e ministrar a pós-graduação. Das 12 vagas da turma 2019 na Universidade, três estão reservadas para servidores da Instituição, uma para transexual ou travesti e três vagas são voltadas para negros (pretos e pardos), quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência.

Podem se candidatar a uma vaga candidatos portadores de diploma de qualquer curso de nível superior emitido por instituição oficial e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Concluintes do último ano do ensino médio também podem se inscrever, contudo, para efetivar a matrícula, caso sejam selecionados, terão que apresentar o diploma ou documento provisório.

O Exame Nacional de Acesso consiste em duas etapas: prova nacional, a ser aplicada no dia 1º de setembro, e análise curricular, que será realizada no período de 1º a 12 de outubro de 2018. A seleção será realizada em caráter nacional, mas os candidatos competem apenas com aqueles que se inscreveram para a turma da Unifap e todas as etapas do exame ocorrerão na Universidade.

O resultado final do Exame Nacional de Acesso será divulgado até 18 de novembro de 2018. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4009-2803, pelo e-mail profnit@unifap.br, na secretaria do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (Nitt), situada no campus Marco do Equador, em Macapá (AP), ou no site do Profnit.

É um programa de pós-graduação stricto sensu profissional, em rede nacional, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, conferindo o título de mestre. O curso tem como objetivo a formação de recursos humanos para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) determinadas por Lei e dos Ambientes Promotores de Inovação nos diversos setores acadêmicos, empresarial, governamental, organizações sociais, etc.

O Profnit é um curso gratuito, presencial, com duração de 24 meses. Na Unifap, as aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira à noite, nas tardes e noites de sextas e nas manhãs e tardes de sábados.

Inscrições de 13 a 17 de agosto de 2018, no site oficial do Profnit. Pela Unifap, serão ofertadas 12 vagas, sendo três reservadas para servidores da Instituição, uma para transexual ou travesti e três vagas são voltadas para negros (pretos e pardos), quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Edital de seleção no site do Profnit. Taxa de inscrição no valor de R$ 250. Informações: 4009-2803, pelo e-mail profnit@unifap.br, na secretaria do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (Nitt), situada no campusMarco do Equador, em Macapá (AP), ou no site do Profnit.